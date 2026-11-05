Xe bán tải Toyota Hilux bị triệu hồi vì lỗi phần mềm đèn pha

Toyota Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi 2.616 xe Hilux sản xuất trong giai đoạn 2025-2026 để cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Toàn bộ chi phí kiểm tra và khắc phục được miễn phí. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe, có thể khiến một chức năng chiếu sáng không hoạt động như thiết kế.

Theo thông tin được công bố ngày 29/10, những xe thuộc diện ảnh hưởng được Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối trong nước, có thời gian sản xuất từ ngày 20/10/2025 đến 22/4/2026. Danh sách triệu hồi bao gồm 3 mã kiểu loại. Trong đó, mã GUN226L-DTTHXU có 602 xe, mã GUN236L-DTFLXU có 242 xe và mã GUN236L-DTTMXU chiếm số lượng lớn nhất với 1.772 xe. Tổng cộng có 2.616 chiếc Hilux nằm trong chương trình lần này.

Toyota triệu hồi 2.616 xe Hilux sản xuất trong giai đoạn 2025-2026 để cập nhật phần mềm điều khiển điện.

Vấn đề được xác định nằm ở phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Cụ thể, những chiếc Hilux bị ảnh hưởng được trang bị chức năng duy trì ánh sáng đèn pha thêm một khoảng thời gian sau khi tắt khóa điện. Tính năng này nhằm hỗ trợ người sử dụng quan sát đường đi khi rời khỏi xe, đặc biệt tại những khu vực thiếu ánh sáng.

Tuy nhiên, do lỗi phần mềm, chức năng trên có thể không được kích hoạt. Khi đó, đèn pha sẽ tắt ngay sau khi người lái tắt khóa điện, thay vì tiếp tục chiếu sáng trong khoảng thời gian được thiết kế. Để khắc phục, hãng sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe cho những phương tiện thuộc diện ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 0,9 giờ mỗi xe.

Chương trình được triển khai từ ngày 26/10/2026 đến ngày 26/10/2029 tại tất cả cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota trên toàn quốc. Chủ xe không phải trả chi phí kiểm tra hay cập nhật phần mềm. Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi theo thông báo của Toyota Motor Corporation tại Nhật Bản, Toyota Việt Nam cũng hỗ trợ chủ xe liên hệ với tập đoàn để xác minh thông tin.

Sau khi có xác nhận và chấp thuận từ phía Toyota Motor Corporation, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota và Lexus tại Việt Nam sẽ thực hiện sửa chữa miễn phí.