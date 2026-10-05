Mercedes-Benz có thể đóng cửa hai nhà máy tại Đức vì giá nhân công cao

Thương hiệu xe sang Đức Mercedes-Benz vừa đưa ra cảnh báo về khả năng phải đóng cửa 2 cơ sở sản xuất tại quê nhà nếu không thể cắt giảm chi phí lao động. Thông điệp này cho thấy việc sản xuất ô tô tại Đức đang trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Cảnh báo được Giám đốc Sản xuất Michael Schiebe đưa ra trong cuộc họp nhân viên tại Sindelfingen. Ông đưa ra một lựa chọn trực diện: đạt được thỏa thuận cắt giảm chi phí giữa các bên, hoặc chấp nhận việc thu hẹp quy mô sản xuất thông qua việc đóng cửa nhà máy.

Mercedes-Benz vừa đưa ra cảnh báo về khả năng phải đóng cửa 2 cơ sở sản xuất tại quê nhà.

Danh tính của 2 cơ sở này hiện chưa được công bố cụ thể. Ông Schiebe chỉ tiết lộ chức năng của chúng: một là nhà máy dập vỏ và lắp ráp hoàn thiện, cơ sở còn lại là nhà máy sản xuất hệ truyền động (bao gồm động cơ, hộp số hoặc các linh kiện truyền động điện). Mercedes-Benz cũng chưa đưa ra lộ trình hay thời hạn cụ thể cho quyết định này.

Theo Reuters, mục tiêu chính thức của Mercedes-Benz vẫn là giữ lại toàn bộ các cơ sở sản xuất tại Đức. Người đại diện hãng đã xác nhận phát biểu của ông Schiebe nhưng từ chối đưa ra thời gian biểu chi tiết. Điều này khiến nhiều nhà máy của hãng tại Đức rơi vào diện “có thể bị ảnh hưởng”.

Hiện Mercedes-Benz đang vận hành 3 nhà máy lắp ráp hoàn thiện tại Sindelfingen, Rastatt và Bremen, cùng 7 cơ sở sản xuất hệ truyền động tại Untertürkheim, Affalterbach, Berlin, Hamburg, Kamenz, Kölleda và Arnstadt. Chưa có vị trí nào trong số 10 địa điểm này bị xác nhận nằm trong danh sách đen hay được xếp hạng theo mức độ rủi ro.

Mercedes-Benz khẳng định vấn đề cốt lõi không nằm ở năng lực sản xuất, mà nằm ở chi phí vận hành quá cao. Tập đoàn cho rằng hoạt động sản xuất tại Đức đã mất đi lợi thế cạnh tranh quốc tế, phần lớn do chi phí nhân công vượt trội so với các thị trường khác.

Ví dụ điển hình là nhà máy của Mercedes-Benz tại Kecskemét (Hungary), nơi có chi phí sản xuất được ghi nhận thấp hơn tới 70% so với tại Đức. Mức chênh lệch khổng lồ này đã tác động mạnh đến các chiến lược phân bổ sản xuất của hãng, bao gồm kế hoạch chuyển dây chuyền lắp ráp các dòng xe nhỏ và G-Class sang Hungary.

Mercedes-Benz không phải là cái tên duy nhất trong ngành công nghiệp ô tô Đức gặp phải bài toán này. Làn sóng tái cơ cấu đang lan rộng toàn ngành khi chi phí tăng cao và lợi nhuận sụt giảm. Volkswagen đã bắt đầu quá trình tái cấu trúc sau cảnh báo giảm lợi nhuận, trong khi Audi cũng xác định nhà máy Neckarsulm đang đối mặt với rủi ro tương tự vì lý do chi phí.

Mercedes-Benz cũng chưa đưa ra lộ trình hay thời hạn cụ thể cho quyết định này.

Trước mắt, kế hoạch của Mercedes-Benz vẫn là tìm giải pháp tối ưu chi phí để duy trì mạng lưới sản xuất tại Đức. Lời cảnh báo của ông Schiebe chưa đồng nghĩa với việc hai nhà máy chắc chắn sẽ bị xóa bỏ, nhưng nó đặt ra một thực tế bắt buộc cho ngành ô tô Đức: hoặc cắt giảm chi phí để cạnh tranh, hoặc chấp nhận thu hẹp quy mô.