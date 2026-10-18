Mercedes-Benz giới thiệu dòng xe GLS bản nâng cấp mới

Trong bối cảnh phân khúc xe sang ngày càng có thêm nhiều lựa chọn điện hóa, những nâng cấp trên GLS cho thấy Mercedes-Benz vẫn duy trì sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống của một mẫu SUV đầu bảng.

Mercedes-Benz GLS bản nâng cấp được làm mới về thiết kế, nâng cấp công nghệ giải trí và bổ sung động cơ V8 công suất 530 mã lực trên phiên bản GLS 580. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn tiếp tục hướng đến sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, tiện nghi cao cấp và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Mercedes-Benz GLS bản nâng cấp được làm mới về thiết kế, nâng cấp công nghệ giải trí.

Dù vẫn giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc, mẫu SUV đầu bảng này được tinh chỉnh nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc xe sang cỡ lớn. Ở thế hệ mới, xe vẫn duy trì thiết kế SUV ba hàng ghế với những đường nét bề thế và sang trọng. Phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước thiết kế lại và các chi tiết ốp màu đen bóng kết nối khu vực đèn chiếu sáng.

Điểm nhấn đáng chú ý là họa tiết ngôi sao ba cánh xuất hiện trên nhiều chi tiết ngoại thất. Riêng lưới tản nhiệt được trang trí bằng hơn 150 biểu tượng ngôi sao nhỏ, tạo điểm nhận diện đặc trưng cho mẫu SUV của thương hiệu Đức.

Ở thế hệ mới, xe vẫn duy trì thiết kế SUV ba hàng ghế với những đường nét bề thế và sang trọng.

Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được cập nhật đồ họa chiếu sáng lấy cảm hứng từ biểu tượng ngôi sao ba cánh. Những thay đổi này không làm mất đi dáng vẻ quen thuộc của GLS, nhưng giúp chiếc xe trông hiện đại và sắc nét hơn.

Khoang lái xe được nâng cấp với hệ thống MBUX gồm ba màn hình 12,3 inch bố trí liền mạch trên bảng táp-lô. Các màn hình đảm nhiệm chức năng hiển thị thông tin vận hành, giải trí trung tâm và phục vụ hành khách phía trước.

Khoang lái xe được nâng cấp với hệ thống MBUX gồm ba màn hình 12,3 inch bố trí liền mạch trên bảng táp-lô.

Màn hình dành cho ghế phụ hỗ trợ các ứng dụng phát trực tuyến như YouTube và Disney+, tăng khả năng giải trí cho người ngồi trên xe. Ở hàng ghế thứ hai, hành khách cũng có cặp màn hình riêng kích thước 11,6 inch.

Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS mới của Mercedes-Benz, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng không dây (OTA). Trợ lý ảo được cải tiến để nhận diện câu lệnh tự nhiên chính xác hơn, giúp người dùng tương tác với các chức năng trên xe thuận tiện hơn.

Những nâng cấp này tiếp tục nhấn mạnh định hướng của GLS: không chỉ phục vụ người trực tiếp cầm lái mà còn chú trọng trải nghiệm của hành khách trên cả ba hàng ghế.

Xe có hai cấu hình động cơ chính, hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau trong phân khúc SUV hạng sang. Phiên bản GLS 450 sử dụng động cơ xăng I6, dung tích 3.0L tăng áp, kết hợp hệ thống mild-hybrid. Khối động cơ này sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm, nhỉnh hơn về sức kéo so với phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi đó, GLS 580 là phiên bản nổi bật hơn với động cơ V8, dung tích 4.0L trục khuỷu phẳng mới, kế thừa từ dòng S-Class. Động cơ đạt công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Theo công bố, GLS 580 có thể tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong khoảng 4,5 giây, một con số đáng chú ý đối với mẫu SUV có trọng lượng gần 2,5 tấn.

Việc tiếp tục phát triển động cơ V8 cũng cho thấy Mercedes-Benz vẫn dành chỗ cho những cấu hình động cơ dung tích lớn trong phân khúc xe sang, bên cạnh xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến. Khả năng vận hành được hỗ trợ bởi hệ thống treo khí nén Airmatic trang bị tiêu chuẩn.

Trên GLS 580, hệ thống chống lật chủ động giúp hạn chế độ nghiêng thân xe khi vào cua. Hãng cũng cải thiện khả năng cách âm và giảm chấn, hướng đến sự êm ái khi di chuyển đường dài.

Công nghệ hỗ trợ lái hướng đến tự động hóa cấp độ cao hơn

GLS 580 là phiên bản nổi bật hơn với động cơ V8, dung tích 4.0L trục khuỷu phẳng mới.

Xe được trang bị gói hỗ trợ lái với hệ thống cảm biến gồm 5 radar, 10 camera bên ngoài và 12 cảm biến siêu âm. Đáng chú ý, hệ thống MB.Drive Assist Pro Level 2++ được giới thiệu với khả năng hỗ trợ lái từ điểm xuất phát đến điểm đến. Theo thông tin công bố, tính năng này dự kiến được kích hoạt vào năm 2027.

Tuy nhiên, đây vẫn là công nghệ hỗ trợ lái, không đồng nghĩa người điều khiển có thể mặc nhiên giao toàn bộ việc lái xe cho hệ thống. Khả năng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành, quy định tại từng thị trường và phạm vi tính năng được nhà sản xuất kích hoạt.

Tại thị trường quốc tế, Mercedes-Benz GLS 450 mới có giá khởi điểm 93.950 USD, tương đương khoảng 2,43 tỷ đồng. Phiên bản GLS 580 cao cấp hơn có giá từ 120.950 USD, tương đương khoảng 3,13 tỷ đồng. Đây là mức quy đổi tham khảo, chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí phát sinh tại từng thị trường. Hiện chưa có thông tin xác nhận về giá bán cũng như thời điểm phân phối GLS 2027 tại Việt Nam.