Chi tiết mẫu xe điện Mercedes-Benz CLA 200 đầu tiên về Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam vừa công bố giá bán của mẫu sedan thuần điện CLA 200 Electric ở mức 1,59 tỷ đồng. Mức giá này giúp CLA 200 Electric trở thành dòng xe điện có mức giá thấp nhất trong dải sản phẩm của thương hiệu ngôi sao ba cánh tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, Mercedes-Benz Việt Nam còn giới thiệu ba mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) mới gồm GLC 350 e 4MATIC, E 350 e và S 580 e 4MATIC thuộc S-Class mới. Giá bán lẻ khuyến nghị lần lượt là 2,999 tỷ đồng, 3,399 tỷ đồng và 6,189 tỷ đồng đồng. Cùng đợt, hệ truyền động PHEV còn xuất hiện trên Mercedes-Maybach S 580 e có giá bán 8,899 tỷ đồng.

Các mẫu xe ra mắt ngày 29/10 tại triển lãm The Icons, Electrified TP.HCM, nằm trong nhóm 5 mẫu xe điện hóa mới của MBV. Triển lãm mở cửa tự do từ 30/10 đến hết 01/11. Mercedes-Benz Việt Nam bố trí hơn 20 mẫu xe trong không gian triển lãm rộng trên 3.000 m². Danh mục trưng bày trải dài từ sedan thuần điện, SUV hybrid sạc ngoài (PHEV) đến các dòng xe hạng sang và Mercedes-Maybach.

Tại thị trường trong nước, mức giá 1,59 tỷ đồng đưa CLA 200 Electric vào vị thế gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc sedan điện hạng sang cỡ nhỏ. Mẫu xe thuần điện có vị trí phân khúc tiệm cận nhất là BMW i4 hiện có giá sau ưu đãi khoảng 3 tỷ đồng, tuy nhiên mẫu xe đại diện từ BMW nằm ở phân khúc cỡ trung với thông số động cơ mạnh mẽ hơn cùng tầm giá chênh lệch đáng kể.

Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết 2,999 tỷ đồng.

CLA 200 Electric được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Xe được phát triển trên nền tảng MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm. Thông số này tương đồng với dòng C-Class, tuy nhiên trục cơ sở ngắn hơn đôi chút và kiểu dáng được thiết kế dạng sedan coupe 4 cửa.

Phần đầu xe được tạo hình khá liền mạch, thay cho lưới tản nhiệt truyền thống là một mảng trang trí lớn dạng họa tiết, tích hợp 142 ngôi sao ba cánh có khả năng phát sáng. Phía trước còn có khoang chứa đồ phụ dung tích 101 lít, bổ sung thêm không gian để vật dụng nhỏ bên cạnh khoang hành lý phía sau.

Mercedes-Benz Việt Nam công bố giá bán cho mẫu xe thuần điện CLA 200 Electric ở mức 1,59 tỷ đồng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm.

Bên trong cabin, điểm đáng chú ý là cụm màn hình MBUX Superscreen kéo dài trên táp-lô. Hệ thống này gồm màn hình 10,25 inch dành cho người lái và hai màn hình 14 inch, đảm nhiệm các chức năng hiển thị thông tin, giải trí và điều khiển một số tính năng trên xe.

CLA 200 EV cũng sở hữu hệ điều hành MB.OS cùng trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Ngoài ra, xe còn có các tiện ích như: ghế trước chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời toàn cảnh…

CLA 200 Electric được trang bị một mô-tơ điện đặt tại trục sau, sinh công suất tối đa 224 mã lực.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric được trang bị một mô-tơ điện đặt tại trục sau, sinh công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Cụm pin dung lượng 58 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 542 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm WLTP.

Nhờ xây dựng trên kiến trúc điện áp 800V, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng một chiều DC với công suất tối đa lên tới 320 kW, cho phép bổ sung khoảng 300km phạm vi di chuyển chỉ sau 10 phút sạc. Dù vậy, số lượng trạm sạc công cộng đáp ứng chuẩn điện áp 800V tại Việt Nam hiện vẫn chưa thực sự phổ biến. Để giải quyết bài toán hạ tầng.

Bên trong cabin, điểm đáng chú ý là cụm màn hình MBUX Superscreen kéo dài trên táp-lô.

Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng một chiều DC với công suất tối đa lên tới 320 kW.

MBV đã công bố hợp tác chiến lược cùng EV One - đơn vị phát triển mạng lưới sạc công cộng, cho phép chủ xe đặt trước lịch sạc thông qua ứng dụng di động.