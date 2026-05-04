Xe điện Mercedes-Benz trang bị công nghệ pin mới và hiệu suất cao

Mercedes-Benz vừa xác nhận một phần quan trọng trong chiến lược xe điện tương lai. Thế hệ EV tiếp theo của hãng sẽ sử dụng pin do Samsung SDI cung cấp, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào CATL như hiện nay.

Thỏa thuận được ký kết đầu tuần này đảm bảo nguồn cung ổn định các cell pin sử dụng hóa học nickel-cobalt-manganese (NMC). Theo Samsung, loại pin này mang lại mật độ năng lượng cao, tuổi thọ dài và khả năng duy trì hiệu suất ổn định, phù hợp với kỳ vọng của khách hàng xe điện cao cấp.

Mercedes chưa công bố thời điểm chính xác các mẫu xe dùng pin mới ra mắt, nhưng nhiều nguồn tin trong ngành cho rằng chúng sẽ xuất hiện từ năm 2028, trên các dòng xe sử dụng nền tảng Mercedes Modular Architecture (MMA). Đây sẽ là dải sản phẩm gồm SUV cỡ nhỏ, trung và một số mẫu coupe mới.

Hiện tại, hãng xe Đức đã có nhiều mẫu EV sử dụng pin NMC, bao gồm CLA 250+ và CLA 350 4Matic, nhưng vẫn lấy từ CATL. Ngoài ra, mẫu Mercedes VLE chạy điện dùng pin 115 kWh, trong khi C-Class điện mới có pin 94,5 kWh và phạm vi hoạt động lên tới 760 km.

Samsung SDI cho biết sự hợp tác này giúp củng cố vị thế của họ trên thị trường pin xe điện toàn cầu, đồng thời kết hợp năng lực công nghệ của cả hai bên. Trong cuộc cạnh tranh công nghệ pin hiện nay, NMC và LFP là hai hướng chính. Pin NMC nổi bật nhờ mật độ năng lượng cao, giúp xe đi được xa hơn với cùng kích thước pin.

Ngược lại, pin LFP có độ bền tốt hơn, cho phép sạc đầy thường xuyên mà ít ảnh hưởng đến tuổi thọ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày dù tầm hoạt động thấp hơn.