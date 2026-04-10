Xe doanh nhân Mercedes-Benz S500 15 năm tuổi giá rẻ ngang Toyota Vios mua mới

Mercedes-Benz S-Class là dòng sedan hạng sang cỡ lớn đầu bảng của Mercedes-Benz, được ưa chuộng rộng rãi trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Với giá bán cao, thiết kế sang trọng cùng loạt công nghệ và tiện nghi tiên phong, mẫu xe này từ lâu được xem như biểu tượng của thương hiệu “ngôi sao ba cánh”.

Ảnh: Mạnh Trường

Tuy nhiên, những chiếc S-Class đời cũ cũng khiến nhiều người bất ngờ về khấu hao theo thời gian sử dụng. Mới đây, trong hội nhóm về mua bán xe sang cũ, một chiếc Mercedes-Benz S500 rao bán với giá gần 600 triệu đồng. Người bán cho biết, xe thuộc đời 2011, đã lăn bánh 140.000 km (tương đương khoảng 9.333 km/năm). Con số này khá thấp so với các xe cùng đời, do chủ cũ của xe là giám đốc và ít sử dụng.

Ảnh: Mạnh Trường

Với mức giá trên, chiếc xe sang nước Đức hiện chỉ ngang ngửa giá trị một chiếc Toyota Vios 2026 phiên bản 1.5G CVT mua mới (545 triệu đồng). Được biết, mẫu S500 2011 có giá lăn bánh khoảng 6 tỷ đồng khi mua mới. Như vậy, sau 15 năm sử dụng, giá trị của xe giảm tới 90%.

Ảnh: Mạnh Trường

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc S500 2011 là bản nâng cấp của thế hệ W221 (sản xuất trong giai đoạn 2009-2013). Đây cũng là một trong những đời xe hoàn thiện tốt nhất, ít lỗi hơn các bản tiền nhiệm. Dù vậy, số lượng xe cũ trên thị trường không nhiều, với giá bán dao động từ 450-600 triệu đồng.

Ảnh: Mạnh Trường

Về ngoại thất, xe sơn màu đen bóng, kết hợp cùng bộ mâm đa chấu sơn màu bạc. Tổng thể xe ít dấu hiệu xuống cấp, từ nước sơn khá bóng bẩy tới mâm xe không một vết xước. Những chi tiết mạ crôm như mặt ca-lăng, viền cửa, nẹp sườn, ốp cửa cốp hay logo đều còn nguyên vẹn, sáng bóng.

Ảnh: Mạnh Trường

Cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu với mặt kính trong trẻo, chưa rõ đã thay mới hay nguyên bản nhưng cho thấy chiếc xe được chủ nhân cũ chăm sóc cẩn thận.

Ảnh: Mạnh Trường

Nội thất xe bọc da màu trắng kem, kết hợp cùng ốp gỗ trang trí trên táp-lô, táp-pi cửa, cụm điều khiển và vô-lăng. Theo thời gian, những vị trí ốp gỗ đều xỉn màu. Màu da không còn sáng, dần ngả sang màu vàng. Đây là điều khó tránh khỏi trên những chiếc xe sang đời thấp.

Ảnh: Mạnh Trường

Ghế ngồi bọc da đã xuất hiện vết nhăn, trong đó nhiều nhất là vị trí ghế người lái. Theo một người kinh doanh xe sang, người dùng khi tìm mua xe sang cũ trên 10 năm tuổi nên bọc lại da cho khoang nội thất, giúp tổng thể xe mới mẻ hơn, đồng thời dễ dàng chăm sóc, vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Ảnh: Mạnh Trường

Dù sản xuất từ năm 2011, mẫu S500 vẫn trang bị nhiều tiện nghi không thua kém xe đời mới, có thể kể đến như ghế ngồi chỉnh điện 14 hướng kèm nhớ vị trí/sưởi/làm mát, ghế sau chỉnh điện, màn hình giải trí trung tâm, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon, cửa hít, điều hòa 4 vùng độc lập, cốp đóng/mở điện, cửa kính cách âm 2 lớp, 2 cửa sổ trời,…

Ảnh: Mạnh Trường

Mercedes-Benz S500 2011 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.7 lít, sản sinh công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trên mẫu xe này lên tới 16 lít/100km đường đô thị, 13 lít/100 km đường hỗn hợp và 10 lít/100 km đường cao tốc.

Ở cùng phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn đời 2011, BMW 7-Series 2011 và Audi A8L 2011 là hai đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz S500 2011. Trên thị trường xe cũ tại Việt Nam, BMW 7-Series đời 2011 thường dao động khoảng 500–700 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng, trong khi Audi A8L cùng đời giữ giá tốt hơn, phổ biến quanh mức trên dưới 1–1,4 tỷ đồng. So với các đối thủ, S-Class nói chung và S500 nói riêng thường nằm ở khoảng giữa, nhiều xe hiện được rao bán quanh mốc 600–800 triệu đồng. Điểm khác biệt là BMW 7-Series thiên về cảm giác lái thể thao, Audi A8L nổi bật ở sự hiếm và độ “bền giá”, còn S500 lại cân bằng tốt giữa độ êm ái, tiện nghi và giá trị thương hiệu – yếu tố khiến mẫu xe này vẫn là lựa chọn phổ biến nhất trong bộ ba sedan Đức cỡ lớn cùng thời.

Trong tầm giá khoảng 600 triệu, Mercedes-Benz S500 2011 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn trải nghiệm sedan hạng sang cỡ lớn với ngân sách vừa phải.

Tuy nhiên, đi kèm mức giá “dễ tiếp cận” là chi phí vận hành không hề rẻ: xe sang châu Âu thường phát sinh hỏng vặt và yêu cầu bảo dưỡng kỹ lưỡng. Vì vậy, người dùng cần có kiến thức nhất định về xe Đức để sử dụng hiệu quả, tránh lỗi nặng và kiểm soát chi phí sửa chữa.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới bình luận.