Mercedes-Benz CLA 200 EV đầu tiên được đưa về Việt Nam

Mẫu xe thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 vừa được đưa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Xe chỉ được phân phối duy nhất một phiên bản đi kèm gói trang bị nội, ngoại thất AMG Line. CLA 200 là dòng xe điện chạy pin (BEV) thứ 6 của thương hiệu Đức tại thị trường trong Việt Nam.

Dù là mẫu xe điện có giá dự kiến dễ tiếp cận nhất của hãng tại Việt Nam (thấp hơn dòng EQB hiện có giá 2,309 tỷ đồng), CLA 200 vẫn phải đối mặt với bài toán lớn về hạ tầng và thị hiếu tiêu dùng. Mercedes-Benz CLA 200 được phát triển trên nền tảng MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture).

Mercedes-Benz CLA 200 vừa được đưa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm. Thông số này tương đồng với dòng C-Class, tuy nhiên trục cơ sở ngắn hơn đôi chút và kiểu dáng được thiết kế dạng sedan coupe 4 cửa.

Phần đầu xe được tạo hình khá liền mạch, thay cho lưới tản nhiệt truyền thống là một mảng trang trí lớn dạng họa tiết, tích hợp 142 ngôi sao ba cánh có khả năng phát sáng. Phía trước còn có khoang chứa đồ phụ dung tích 101 lít, bổ sung thêm không gian để vật dụng nhỏ bên cạnh khoang hành lý phía sau.

Mercedes-Benz CLA 200 có phạm vi hoạt động công bố tối đa 542 km theo WLTP.

Bên trong cabin, điểm đáng chú ý là cụm màn hình MBUX Superscreen kéo dài trên táp-lô. Hệ thống này gồm màn hình 10,25 inch dành cho người lái và hai màn hình 14 inch, đảm nhiệm các chức năng hiển thị thông tin, giải trí và điều khiển một số tính năng trên xe. CLA 200 EV cũng sở hữu hệ điều hành MB.OS cùng trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant.

Ngoài ra, xe còn có các tiện ích như: ghế trước chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời toàn cảnh. Cung cấp sức mạnh cho CLA 200 là mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, kết hợp hộp số 2 cấp. Xe mất 7,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Bộ pin dung lượng 58 kWh kết hợp kiến trúc điện áp 800 V mang lại tầm hoạt động 459 - 542 km (chuẩn WLTP) và hỗ trợ công suất sạc tối đa 200 kW.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm.

Dù được định giá dưới 1,7 tỷ đồng mức giá chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe sang thuần điện cỡ nhỏ tại Việt Nam, CLA 200 vẫn vấp phải rào cản lớn nhất là hạ tầng trạm sạc. Khác với hãng xe nội địa sở hữu hệ thống trạm sạc phủ rộng, Mercedes-Benz hiện phụ thuộc chủ yếu vào thiết bị sạc tại nhà hoặc điểm sạc ở hệ thống đại lý.

CLA 200 có phạm vi hoạt động công bố tối đa 542 km theo WLTP, nhưng con số thực tế có thể thay đổi theo tốc độ, điều kiện thời tiết, tải trọng và cách vận hành. Trong các chuyến đi dài, người dùng vẫn cần chủ động xác định các điểm sạc phù hợp, đặc biệt trên những cung đường chưa có nhiều trạm sạc công suất cao.

Bên trong cabin, điểm đáng chú ý là cụm màn hình MBUX Superscreen kéo dài trên táp-lô.

Công suất sạc tối đa 200 kW cũng chỉ phát huy khi sử dụng nguồn điện đáp ứng được yêu cầu của xe. Vì vậy, lợi thế về kiến trúc 800V không đồng nghĩa mọi điểm sạc đều có thể cung cấp tốc độ nạp điện tương ứng. Bên cạnh đó, việc sở hữu kiểu dáng sedan coupe 4 cửa cũng mang lại thách thức về mặt thị hiếu.

Trước đây, các phiên bản CLA chạy xăng từng ghi nhận doanh số thấp và phải dừng phân phối tại Việt Nam do không gian hàng ghế sau tương đối khiêm tốn, kém linh hoạt hơn so với dòng C-Class truyền thống. Thiết kế ưu tiên khí động học cùng trần xe dốc về sau có thể tiếp tục là điểm bất lợi của CLA 200 khi tiếp cận nhóm khách hàng mua xe làm phương tiện di chuyển chính cho gia đình.