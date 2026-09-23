Loạt xe điện bốn bánh giá rẽ sắp có mặt tại Việt Nam

TMT Group đang chuẩn bị giới thiệu tại Việt Nam dải xe điện tốc độ thấp với thiết kế 4 cửa, hướng tới nhu cầu di chuyển quãng ngắn, đưa đón gia đình và vận chuyển hàng hóa. Giá dự kiến dao động từ 123 triệu đến 295 triệu đồng tùy mẫu.

Dải sản phẩm mới được định hướng cho những nhu cầu di chuyển thường ngày như đi chợ, đưa đón con, đi làm trong phạm vi gần hoặc di chuyển trong khu dân cư, khu đô thị và các khu sản xuất. So với xe máy, những mẫu xe này có lợi thế về cabin kín, trong khi kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng xoay trở và đỗ xe tại không gian hẹp.

Thiết kế 4 cửa cũng tạo thuận tiện khi lên xuống xe, đặc biệt trong các nhu cầu đưa đón người thân hoặc chở theo đồ dùng. TMT Group cho biết dải sản phẩm sẽ được phân chia theo từng nhóm nhu cầu, từ phương tiện cá nhân, gia đình đến các phiên bản phục vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa trên những tuyến đường ngắn.

Đáng chú ý, mức giá dự kiến của dải xe nằm trong khoảng 123-295 triệu đồng. Mức giá cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng mẫu xe, cấu hình và công năng sử dụng. Đây được xem là khoảng giá hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện điện có chi phí đầu tư tương đối thấp cho các nhu cầu di chuyển thường xuyên nhưng không đòi hỏi khả năng vận hành đường dài.

Thiết kế 4 cửa hỗ trợ lên xuống xe và sử dụng thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện TMT Group vẫn đang hoàn thiện sản phẩm, đồng thời thực hiện các bước kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng theo quy định. Các thông số kỹ thuật, điều kiện sử dụng, giá bán chính thức, chính sách bảo hành và thời điểm mở bán sẽ được công bố sau.

Dải sản phẩm có nhiều lựa chọn phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình và kinh doanh.

Dải xe điện tốc độ thấp 4 cửa dự kiến tiếp tục được TMT Group hé lộ trong thời gian tới. Những hình ảnh và thông tin tiếp theo sẽ cho thấy rõ hơn cách từng mẫu xe được định vị cho nhu cầu cá nhân, gia đình hay kinh doanh.