Xe ga 150cc mới giá 62 triệu đồng thiết kế thể thao, nhiều tính năng xịn như xe cao cấp

Năm 2026, cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe máy 150cc đã chuyển mình từ việc so tài về thiết kế và thương hiệu sang một cuộc đua công nghệ thực thụ. Các hãng xe hiện nay đang tập trung vào vật liệu chế tạo, hệ thống điện tử và hiệu suất vận hành, trong đó Zontes 150X nổi bật với hàng loạt trang bị tiên tiến, thường chỉ thấy trên các mẫu xe ga cao cấp hay xe phân khối lớn.

Mẫu xe này có giá bán từ 89.000 đến 95.000 baht (khoảng 62 - 67 triệu đồng), tạo áp lực lớn lên các đối thủ như Honda PCX và Yamaha NMAX trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp. Điểm ấn tượng nhất của Zontes 150X là bộ khung hợp kim nhôm đúc nguyên khối, một bước đi táo bạo trong phân khúc xe phổ thông, khi mà hầu hết các mẫu 150cc hiện nay vẫn sử dụng khung thép truyền thống.

Khung nhôm không chỉ giúp xe trở nên cao cấp hơn mà còn cải thiện đáng kể khả năng vận hành. Với trọng lượng chỉ khoảng 8,5 kg, tổng trọng lượng xe giảm xuống còn khoảng 108 kg, nhẹ hơn gần 30 kg so với nhiều đối thủ. Điều này mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng vượt trội, giúp xe tăng tốc linh hoạt và mang lại cảm giác lái phấn khích. Kết cấu đúc nguyên khối cũng tăng độ cứng vững, giúp xe ổn định hơn khi vào cua ở tốc độ cao.

Về thiết kế, Zontes 150X mang phong cách thể thao hiện đại với những đường nét góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị ban ngày DRL hình chữ X và hệ thống đèn LED Projector 4 bóng, cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ. Đặc biệt, xe còn được trang bị kính chắn gió chỉnh điện, một tính năng hiếm gặp trong phân khúc này.

Về sức mạnh động cơ, Zontes 150X được trang bị khối máy 149,5cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất khoảng 17,7 mã lực và mô-men xoắn 15,5 Nm. Mặc dù thông số không chênh lệch quá lớn so với đối thủ, nhưng với thân xe siêu nhẹ, khả năng tăng tốc của 150X trở nên ấn tượng, đặc biệt trong dải tốc độ từ 0–80 km/h. Động cơ còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như piston rèn và xi-lanh phủ ceramic, giúp tối ưu hiệu suất và giảm ma sát.

Zontes 150X cũng sở hữu loạt công nghệ điện tử tiên tiến, bao gồm màn hình TFT Full Color hỗ trợ kết nối smartphone, hiển thị dẫn đường, theo dõi áp suất lốp theo thời gian thực (TPMS) và hệ thống khóa thông minh Keyless System 3.0. Ngay cả khi pin remote hết, xe vẫn có thể khởi động nhờ cảm biến dự phòng.

Hệ thống an toàn trên xe được đầu tư kỹ lưỡng với phanh đĩa trước sau và ABS hai kênh từ các thương hiệu nổi tiếng. Hệ thống treo được tinh chỉnh để đảm bảo sự êm ái khi di chuyển trong phố và ổn định ở tốc độ cao khoảng 125 - 130 km/h.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà Zontes phải đối mặt vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Các yếu tố như độ phủ hệ thống đại lý, khả năng cung cấp phụ tùng và giá trị bán lại vẫn là những điểm mà nhiều khách hàng cân nhắc. Hơn nữa, việc sử dụng khung nhôm cũng đồng nghĩa với chi phí sửa chữa cao hơn nếu xe gặp va chạm nghiêm trọng.