Những tuyệt chiêu "giải nhiệt" cho ô tô những ngày nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt đang bao trùm lên nhiều tỉnh thành làm cho nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Trong điều kiện này, ô tô đỗ ngoài trời có thể biến thành “lò nướng” khi nhiệt độ trong khoang xe tăng lên tới 60-70 độ C.

Việc này không chỉ gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người sử dụng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến xe. Do đó, cần phải có giải pháp chống nóng để bảo vệ xế yêu hiệu quả, đồng thời tiết kiệm chi phí sửa chữa và nâng cao độ bền trong quá trình sử dụng.

Vậy làm thế nào để bảo vệ "xế cưng" và giữ cho không gian bên trong luôn mát mẻ? Dưới đây là những giải pháp chống nóng toàn diện và hiệu quả nhất được nhiều người khuyến nghị.

1. Chủ động phòng ngừa và chống nóng ngay từ bên ngoài

Cách tốt nhất để ứng phó với cái nóng gắt của ngày hè là ngăn không cho nhiệt lượng xâm nhập vào bên trong khoang xe. Chủ xe có thể áp dụng các biện pháp như dán phim cách nhiệt chất lượng cao.

Đây được coi là "tấm khiên" khá quan trọng để giảm hấp thụ nhiệt cũng như tia tử ngoại. Phim cách nhiệt tốt có thể giúp ngăn cản tới 80-90% tia hồng ngoại và 95% tia UV. Chủ xen nên tiên dán loại phim có độ sáng cao cho kính lái để đảm bảo không bị khuất tầm nhìn. Đối với ghế sườn và ghế sau có thể sử dụng loại phim cách nhiệt tối màu để đỡ bị ánh sáng nắng gây khó chịu và cách nhiệt tốt hơn.

Tiếp theo chủ xe có thể sử dụng bạt phủ vải dù phản quang, ô che nắng chuyện dụng nếu bắt buộc phải đỗ xe dưới trời nắng gắt trong thời gian dài. Lớp tráng bạc bên ngoài giúp phản xạ lại ánh sáng mặt trời, ngăn hiện tượng "hấp nhiệt" qua lớp vỏ tôn và kính xe.

Ô che nắng chuyên dụng là một sản phẩm giúp giảm nhiệt độ xe có thể lên tới hơn 20 độ, được sử dụng khá hiệu quả trong những ngày hè nắng nóng. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là khá cồng kềnh và mất thời gian lắp đặt nên nhiều chủ xe cảm thấy khá e ngại và bất tiện khi trang bị vật dụng này.

Ảnh minh họa: KT

Hiện nay việc sử dụng bạt chuyên dụng phủ kín là lựa chọn phổ biến của nhiều chủ xe, với mục đích bảo vệ lớp sơn và nội thất trong, ngoài xe khỏi tác động trực tiếp của ánh nắng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, trùm bạt cũng không giúp giảm được nhiều nhiệt độ trong khoang nội thất.

Môt cách khác là chủ xe có thể tận dụng tấm che nắng dạng xốp bạc đối với những chặng dừng ngắn, việc đặt các tấm chắn nắng xốp bạc sát vào kính lái, kính hậu sẽ giúp bảo vệ taplo (nơi hứng chịu nhiều ánh nắng nhất) đỡ bị bạc màu hoặc nứt vỡ. Đồng thời chủ xe có thể sử dụng những tấm chắn kính bên sườn ghế phụ và ghế phía sau để giảm ánh nắng và nhiệt lượng vào xe, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn.

2. Tìm chỗ đỗ hợp lý và hạ nhiệt độ xe trước khi di chuyển

Việc chọn được vị trí đỗ cũng là một trong những "chiến lược" chống nóng khá quan trọng giúp bảo vệ xế yêu của bạn tránh khỏi các tác nhân gây hại của nắn. Chủ xe hãy ưu tiên nơi có bóng râm.

Đây là cách làm mà bất cứ tài xế nào cũng nghĩ đến khi không có được những chỗ đỗ xe lý tưởng như hầm, dưới mái tôn,….Nhiều người sẵn sàng tìm và tận dụng đỗ dưới những cây xanh có bóng mát để tránh ánh nắng làm đẩy nhanh quá trình “ lão hoá” của sơn hoặc các nội thất trong và ngoài xe.

Đỗ xe trong bóng râm giúp xe giảm được các tác hại từ ánh nắng

Tuy nhiên, việc đỗ xe dưới bóng cây lớn có thể tiềm ẩn những nguy cơ như: Không may cành cây rơi trúng xe gây hư hại, hoặc việc cho xe “ lánh tạm” vào các bụi cây dễ dẫn đến tình trạng xước răm.

Đặc biệt người sử dụng nên lưu ý khi đỗ xe ở nơi an toàn, hãy để hé một chút cửa kính. Điều này giúp không khí bên trong và bên ngoài luân chuyển tốt hơn, tránh tạo ra áp suất nhiệt lớn trong cabin gây hiệu ứng nhà kính.

Trước khi bước vào xe đang bị quá nhiệt, không nên bật điều hòa ngay, hãy hạ hết kính cửa sổ bên phụ, sau đó mở và đóng cánh cửa bên lái từ 5 - 6 lần một cách nhịp nhàng để tạo lực luân chuyển không khí, đẩy bớt khí nóng ra ngoài và kéo không khí mát hơn vào trong.

3. Khởi động xe sớm trước khi di chuyển và sử dụng điều hoà đúng cách

Nhiều tài xế đã tạo cho mình thói quen khởi động xe và bật điều hòa trước khi di chuyển khoảng 5 - 10 phút để tránh tình trạng bị nóng đến nỗi sốc nhiệt khi bước vào xe.

Một mẹo nhỏ mà tài xế cũng cần ghi nhớ đó là hãy mở tất cả cửa sổ lúc bắt đầu nổ máy khi để xe dưới trời nắng nóng, điều này giúp cho khí nóng trong xe thoát ra ngoài nhanh hơn. Sau đó, hãy đóng cửa và bật điều hòa trong 5 phút rồi lên xe và di chuyển.

Sử dụng điều hòa sai cách không chỉ khiến xe lâu mát mà còn làm tiêu tốn nhiên liệu và hại động cơ hơn. Do đó người sử dụng nên áp dụng quy trình bật quạt gió trước, bật AC sau. Quạt gió nên được bật ở mức cao nhất khoảng 1 - 2 phút để thổi nốt hơi nóng ra ngoài. Sau đó mới đóng kính, bật nút AC (điều hòa) và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Một điểm cần lưu ý khác là tài xế nên chọn chế độ lấy gió linh hoạt. Khi mới vào xe, hãy để chế độ lấy gió ngoài (Fresh Air) để tăng cường trao đổi oxy và đẩy khí tù đọng ra ngoài. Khi nhiệt độ trong xe đã ổn định, chuyển sang lấy gió trong (Recirculate) để hệ thống giảm tải việc phải làm mát luồng khí nóng từ bên ngoài tràn vào, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Đồng thời nên tạo thói quen tắt điều hoà trước khi tắt máy khoảng 2 - 3 phút. Tài xế nên tắt hệ thống AC và chỉ để quạt gió hoạt động. Việc này giúp cửa gió điều hòa khô ráo, tránh ngưng tụ nước gây ẩm mốc, hôi hám và giúp cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ bên ngoài, tránh bị sốc nhiệt từ môi trường lạnh ra ngoài nắng gắt.

4. Không để các vật dụng dễ cháy nổ trong xe

Nhiệt độ cao trong cabin có thể khiến nhiều vật dụng biến thành nguy cơ gây mất an toàn.

Các vật dụng như bật lửa, bình gas, pin dự phòng, thiết bị điện tử, nước hoa dạng xịt, bình xịt khử mùi hoặc các chai nước có áp suất không nên để trong xe khi đỗ dưới trời nắng.

Khi nhiệt độ tăng quá cao có thể làm biến dạng, hư hỏng hoặc thậm chí gây cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

5. Chăm sóc, bảo dưỡng hệ thống làm mát động cơ

Không chỉ điều hòa mà động cơ xe cũng chịu áp lực lớn hơn khi nhiệt độ môi trường tăng cao. Do đó chủ sử dụng cần thường xuyên kiểm tra mức nước làm mát, quạt tản nhiệt và các đường ống dẫn. Nếu phát hiện hiện tượng rò rỉ hoặc hao hụt nước làm mát bất thường, cần xử lý ngay để tránh nguy cơ quá nhiệt.

Chỉ khi hệ thống làm mát hoạt động hiệu quả mới giúp xe vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết có nắng nóng khắc nghiệt.