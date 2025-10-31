Xe Mazda có độ tin cậy ra sao sau khi chạy được 160.000km?

Với động cơ SkyActiv-G nổi tiếng và mẫu xe huyền thoại MX-5 Miata, Mazda đã khẳng định vị thế cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Honda và Toyota trong cuộc đua giành danh hiệu thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất tại nhiều quốc gia. Nhưng đó là những chiếc xe mới, còn xe cũ của Mazda có độ bền như thế nào?

Động cơ SkyActiv-G trên những chiếc xe Mazda được đánh giá rất cao về độ tin cậy.

Để giải quyết điều này, chúng ta hãy cùng xem đánh giá của các trang web xếp hạng uy tín cũng như nhận xét của người tiêu dùng có sự khắt khe nhất về ô tô như Mỹ.

Theo nhiều chủ sở hữu tại Mỹ, việc mua một chiếc xe Mazda cũ đã chạy hơn 160.000km không phải là vấn đề lớn nếu xe được bảo dưỡng đúng cách. Consumer Reports đã xếp hạng Mazda ở vị trí thứ ba trong danh sách những chiếc xe đã qua sử dụng đáng tin cậy nhất, trong khi JD Power cũng đưa Mazda vào danh sách ba thương hiệu đáng tin cậy nhất năm 2025.

Những điểm mạnh của xe Mazda

Động cơ SkyActiv-G của Mazda được nhiều chủ xe ca ngợi vì độ bền và hiệu suất nếu được bảo dưỡng đúng cách. Động cơ này được trang bị trên nhiều mẫu xe từ 2010 đến 2020, bao gồm Mazda MX-5, Mazda3 và CX-30. Mazda3, đặc biệt là thế hệ thứ ba, được đánh giá cao về độ tin cậy nhờ thiết kế đơn giản và dễ bảo trì.

Mazda MX-5 Miata gây tiếng vang trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ.

Mazda CX-30 cũng được xem là một chiếc crossover cỡ nhỏ đáng tin cậy, với nhiều chủ sở hữu cho biết họ chưa gặp phải vấn đề nào ngoài việc bảo dưỡng định kỳ. Trong khi đó, Mazda MX-5 Miata đã trở thành biểu tượng của những chiếc xe thể thao cỡ nhỏ đáng tin cậy trong nhiều năm, đặc biệt là thế hệ đầu tiên và thế hệ thứ ba.

Hầu hết chủ sở hữu đồng ý rằng, với việc bảo dưỡng đúng cách, xe Mazda sẽ ít gặp sự cố. Tuy nhiên, các mẫu xe sử dụng hộp số tự động thường đáng tin cậy hơn so với hộp số CVT, vốn yêu cầu nhiều bảo dưỡng hơn. Do đó, một động cơ SkyActiv-G kết hợp với hộp số tự động truyền thống có thể là lựa chọn tốt nhất cho một chiếc Mazda đã qua sử dụng.

Những vấn đề thường gặp ở xe Mazda

Dù có nhiều ưu điểm, xe Mazda cũng không tránh khỏi một số vấn đề. Động cơ SkyActiv-G có thể gặp phải tình trạng tích tụ carbon - một vấn đề phổ biến ở nhiều động cơ phun xăng trực tiếp. Các thế hệ Mazda3 cũ hơn có thể gặp trục trặc với ly hợp, ngay cả khi mới chạy dưới 50.000km.

Dẫu vậy, xe Mazda vẫn có một số nhược điểm mà người mua cần chú ý.

Ngoài ra, Mazda CX-30 đôi khi gặp sự cố với dây curoa hình rắn, dẫn đến chi phí sửa chữa lên đến hàng triệu đồng. Mặc dù Mazda3 được coi là dễ bảo dưỡng, nhưng nó cũng có thể gặp phải các vấn đề về điện, như sự cố với các phụ kiện nội thất. Một số chủ xe CX-50 đã báo cáo sự cố về ắc quy, đồng hồ đo nhiên liệu và hệ thống kiểm soát hành trình.

Mazda MX-5 cũng không ngoại lệ khi gặp phải một số vấn đề như hộp số, hệ thống treo và độ nhạy của hệ thống cân bằng. Các vấn đề liên quan đến bơm nhiên liệu, túi khí và bộ nguồn điện trên bảng điều khiển đã được ghi nhận, dẫn đến một số đợt triệu hồi lớn trong lịch sử gần đây của Mazda.

Tóm lại, xe Mazda vẫn được đánh giá cao về độ tin cậy, và nhiều chủ sở hữu khẳng định rằng bảo dưỡng đúng cách là chìa khóa để đảm bảo chiếc Mazda của chúng ta hoạt động tốt dù đã đi hơn 160.000km.