Mazda CX-6e trình làng, CUV chạy điện giá từ 445 triệu đồng

Mazda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới CX-6e (tên gọi khác: EZ-60) tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm chiến lược phát triển trên nền tảng EPA, hướng đến phân khúc SUV điện tầm trung – nơi đang có sự cạnh tranh khốc liệt.

CX-6e được phân phối với 6 phiên bản, giá bán từ 119.900 – 160.900 nhân dân tệ (tương đương 445 – 595 triệu đồng). Xe có kích thước 4.850 x 1.935 x 1.620 mm, trục cơ sở 2.902 mm, được định vị nằm giữa Mazda CX-5 và CX-8 đang bán tại Việt Nam.

Ngoại hình CX-6e mang đậm phong cách xe điện với lưới tản nhiệt kín mô phỏng ngôn ngữ KODO, đi kèm logo Mazda phát sáng. Cụm đèn chiếu sáng tách biệt kết hợp dải LED thanh mảnh. Xe giữ lại gương chiếu hậu điện tử từ bản concept, cùng tay nắm cửa ẩn nhằm tăng tính khí động học. Bộ mâm hợp kim đa dạng kích thước từ 19 – 21 inch.

Điểm nhấn bên trong khoang cabin là màn hình siêu rộng 26,45 inch, độ phân giải 5K, hiển thị cả thông tin vận hành lẫn giải trí. Hệ thống HUD AR 50 inch là tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên HUD 3D kích thước 100 inch.

Ghế ngồi được thiết kế ôm sát, chỉnh điện đa hướng, tích hợp sưởi – làm mát – massage và đệm đỡ chân. Vô-lăng D-Cut hai chấu tích hợp nhiều phím chức năng. Ngoài ra, xe có sạc không dây cho thiết bị di động và hệ thống 23 loa Dolby Atmos hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh cao cấp.

Mazda CX-6e cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là BEV (thuần điện): động cơ 255 mã lực, pin dung lượng 77,94 kWh, tầm hoạt động tối đa 600 km/sạc. Thứ 2 là EREV (mở rộng phạm vi): bổ sung động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát điện, cho phép xe vận hành 200 km hoàn toàn bằng điện trước khi cần dùng xăng – phù hợp những thị trường hạ tầng trạm sạc còn hạn chế.

Xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với các tính năng: ga tự động thích ứng, giữ làn, hỗ trợ lái theo chỉ dẫn định vị (đô thị & cao tốc), cùng chức năng tự động đỗ xe.

Mazda cũng cung cấp dữ liệu cơ bản miễn phí trọn đời, dịch vụ giải trí trực tuyến miễn phí 2 năm, và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông minh.