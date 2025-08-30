Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ tăng giá

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba được giới thiệu lần đầu vào tháng 7 và dự kiến sẽ chính thức mở bán vào nửa cuối năm 2026. Hãng xe Nhật hiện vẫn chưa công bố giá bán của mẫu SUV chủ lực này.

Theo giám đốc Vinesh Bhindi của Mazda Australia, giá của CX-5 2026 dự kiến sẽ tăng vì xe có nhiều công nghệ và không gian rộng rãi hơn. Ông cho biết mức giá cuối cùng sẽ chỉ được ấn định ngay trước khi xe mở bán, do còn phụ thuộc vào cấu hình trang bị, công nghệ, cũng như phí vận chuyển và tỷ giá trong 12 tháng tới.

“Trong bất kỳ màn ra mắt sản phẩm nào, giá bán luôn là mảnh ghép cuối cùng và được giữ kín đến phút chót vì nhiều lý do khác nhau”, ông Bhindi nói.

Dẫu vậy, ông Bhindi khẳng định mẫu xe Nhật Bản vẫn sẽ mang lại đầy đủ “giá trị” cho khách hàng và trở thành cái tên cạnh tranh trong phân khúc SUV gia đình.

“Chúng tôi luôn tập trung để sản phẩm mang tính cạnh tranh và đúng giá trị cho khách hàng. Dù có thêm nhiều công nghệ, nhiều trang bị điện khí hóa, chúng tôi vẫn phải chứng minh được giá trị tương xứng”, giám đốc Mazda Australia chia sẻ với tờ Drive.

Tại Australia, CX-5 bản tiêu chuẩn hiện hành với động cơ 2.0L có giá khởi điểm từ 36.740 AUD (khoảng 615 triệu đồng), còn bản 2.5L có giá từ 40.460 AUD (khoảng 678 triệu đồng).

Với việc CX-5 thế hệ mới chỉ được giới thiệu với động cơ 2.5L, giá khởi điểm của xe theo đó sẽ tăng lên. Theo Drive, động cơ này sẽ giảm một chút công suất so với thế hệ trước để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới.

Bên cạnh đó, bản CX-5 hybrid dự kiến ra mắt năm 2027 sẽ thay thế động cơ 2.5L tăng áp (giá khởi điểm 53.460 AUD - 895 triệu đồng). Điều này tiếp tục khiến mẫu SUV Nhật Bản có mức giá trung bình cao hơn đáng kể so với đời trước.

Mặc dù vậy, sự xuất hiện của phiên bản thế hệ mới được kỳ vọng sẽ nối dài chu kỳ thành công của Mazda với dòng CX-5. Vào năm 2024, mẫu SUV này đã bán được 345.209 chiếc trên toàn thế giới, dẫn đầu toàn bộ dòng sản phẩm của Mazda.

Tại Việt Nam, CX-5 cũng là sản phẩm gánh vác doanh số của thương hiệu Mazda. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, mẫu SUV cỡ C này đã bán được tổng cộng 8.970 chiếc, thường xuyên góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất tháng.