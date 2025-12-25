Chưa khai tử, Mazda2 đã chính thức có bản mới 2026

Được trình làng lần đầu vào tháng 7/2024, Mazda2 là mẫu sedan đô thị nhỏ gọn được bán rộng khắp trên thế giới trong đó có Việt Nam. Mẫu xe này đã trải qua hai lần nâng cấp lớn vào năm 2019 và 2023, và mới nhất là có bản facelift vào năm 2024. Trái lại với các thông tin bị khai tử trước đó, mới đây Mazda2 bản 2026 đã chính thức được giới thiệu tại Nhật Bản.

Ở lần nâng cấp này, Mazda2 tại thị trường Nhật Bản được cải thiện về các trang bị tiêu chuẩn và tiện nghi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trẻ. Trong đó, các thay đổi trên các phiên bản như sau:

- Phiên bản 15C II cơ sở: Trang bị Gói Tiện ích (Utility Package) với hàng ghế sau gập tỷ lệ 60/40 và kính sau tối màu, nâng cao tính thực dụng.

- Phiên bản 15 BD i Selection II: Trang bị màn hình giải trí Mazda Connect 8,8 inch, Gói An toàn 360° (camera 360°, cảm biến đỗ xe trước, gương chiếu hậu chống chói tự động) và bộ thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số.

- Phiên bản 15 Sport II: Ghế ngồi và vô-lăng sưởi ấm trở thành trang bị tiêu chuẩn, phù hợp với khí hậu lạnh.

- Phiên bản 15MB (dựa trên xe đua) vẫn giữ nguyên tinh thần thể thao, với động cơ mạnh hơn một chút, hộp số sàn 6 cấp và trang bị tối giản, nhắm tới những người đam mê chạy track cuối tuần.

Ngoài ra, Mazda tiếp tục cung cấp phiên bản ghế hành khách xoay, hỗ trợ người lớn tuổi hoặc người có hạn chế vận động dễ dàng ra vào. Các khách hàng yêu thích cá nhân hóa có thể lựa chọn các chủ đề trang trí như Rookie Drive, Clap Pop và Sci-Fi, cũng như gói bodykit AutoExe với líp trước, cánh gió sau, bộ khuếch tán gió, hốc gió, lò xo hạ gầm và chụp pô mạ crôm dành cho phong cách thể thao.

Mazda2 2026 vẫn duy trì động cơ xăng Skyactiv-G 1,5 lít hút khí tự nhiên, công suất 109 mã lực cho các bản tiêu chuẩn và 114 mã lực cho bản 15MB thể thao. Hệ dẫn động cầu trước hoặc toàn thời gian AWD được kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản, đảm bảo hiệu suất ổn định và thân thiện với đô thị.

Mazda2 2026 có giá bán tại Nhật Bản là 1.720.400 Yên (khoảng 290,4 triệu đồng) cho phiên bản cơ sở 15C II, và lên tới 2.501.400 Yên (khoảng 422,3 triệu đồng) cho phiên bản Sport+ cao cấp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.