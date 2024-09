Mazda CX-5 sở hữu những thứ khiến các “thượng đế” luôn mê mệt

Năm 2023, Mazda CX-5 bán được gần 17.000 nghìn chiếc, và nửa đầu năm 2024, Mazda CX-5 đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất nhất Việt Nam, với doanh số ấn tượng 5.270 chiếc. Dẫn đầu doanh số so với các dòng xe (SUV cỡ C) cỡ trung cùng phân khúc.

Con số này không chỉ cho thấy sự yêu thích của người tiêu dùng mà còn khẳng định vị thế của CX-5 trong thị trường xe gầm cao. Hãy cùng tìm hiểu vì sao hang xe Nhật Bản lại được các “thượng đế” tại Việt Nam ưa chuộng như vậy.

CX-5 có nội, ngoại thất nổi bật đầy tinh tế

Mazda CX-5 là một mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C, nhờ vào thiết kế ngoại thất và nội thất tinh tế.

Về ngoại thất, CX5 sở hữu cụm đèn trước LED với hình ảnh “đôi mắt” sống động, cùng lưới tản nhiệt thiết kế xếp tầng tạo hiệu ứng 3D nổi bật. Xe được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế KODO trẻ trung và cá tính. Một trong những điểm nhấn lớn mang lại thành công cho hãng xe tại rất nhiều thị trường họ đặt chân đến.

Đường viền lưới tản nhiệt “Signature Wing” lớn vẫn là điểm nhấn đặc trưng của thương hiệu Mazda. Bộ mâm đúc hợp kim 19 inch với thiết kế mới cũng mang lại diện mạo thể thao và hiện đại.

Ở phía đuôi xe, cụm đèn hậu LED tinh xảo cùng hệ thống ống xả kép không chỉ góp phần tạo nên phong cách thể thao mà còn tăng thêm sự mạnh mẽ cho tổng thể.

Nội thất của Mazda CX-5 duy trì phong cách tối giản hiện đại với chất liệu nhựa mềm, bọc da, ốp gỗ và viền mạ bạc.

Để mang đến cho khách hàng trải nghiệm thoải mái nhất, Mazda mang đến một không gian rộng rãi gian nội thất rộng rãi với ghế làm bằng da cao cấp, và phiên bản tùy chọn có da Nappa. Mặc dù khoang hành lý có dung tích 505 lít không phải là lớn nhất trong phân khúc, nhưng được trang bị tấm lót sàn chống nước và khả năng mở rộng khi gập hàng ghế sau.

Giá CX-5 so với các đối thủ cùng phân khúc

Khi so sánh với các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sportage, và Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5 nổi bật với mức giá hợp lý và giá trị tổng thể.

Trong khi Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner có mức giá cao hơn, từ khoảng 1 tỷ VNĐ trở lên, Mazda CX-5 bắt đầu từ mức giá 749 triệu VNĐ cho bản thấp nhất, cung cấp một lựa chọn tốt cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV với giá phải chăng.

Kia Sportage và Mitsubishi Outlander cũng là những lựa chọn hợp lý trong phân khúc, nhưng Mazda CX-5 kết hợp giữa giá, thiết kế, và trang bị tốt hơn. Kia Sportage có giá từ 859 triệu VNĐ đến 1.019 tỷ VNĐ, trong khi Mitsubishi Outlander khoảng 825 triệu VNĐ đến 1.100 tỷ VNĐ.

Khoang hành lý rộng rãi

Với mức giá khởi điểm từ 749 triệu VNĐ, Mazda CX-5 cung cấp một giá trị vượt trội trong phân khúc SUV cỡ C. Mức giá này không chỉ cạnh tranh so với các đối thủ mà còn đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được nhiều hơn những gì họ bỏ ra. Bản nâng cấp giữa vòng đời của Mazda CX-5 không chỉ mang lại sự cải thiện về thiết kế và trang bị mà còn tiếp tục giữ vững vị thế của mình như một sự lựa chọn hấp dẫn trong thị trường xe gầm cao.

Động cơ và các trang bị an toàn

Mazda CX-5 2023 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tùy chọn: 2.0L và 2.5L. Động cơ 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, trong khi động cơ 2.5L mạnh mẽ hơn với công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu của cả hai phiên bản không chênh lệch nhiều, từ 5,95 - 9,82 lít/100km.

Hệ thống G-Vectoring Control Plus cải tiến giúp kiểm soát động lực học tốt hơn, tăng cường hiệu suất xử lý. Mazda CX-5 cũng trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, và hệ thống an toàn i-Activsense thế hệ mới, với tính năng Cruising & Traffic Support cho phép xe tự động phanh và tăng tốc để duy trì khoảng cách với xe phía trước.

Mazda CX-5 2024 trang bị động cơ xăng 2.0L Skyactiv-G, sản sinh công suất 154 mã lực và mô men xoắn 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ này mang lại hiệu suất vận hành ổn định và mạnh mẽ, với hệ thống treo McPherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau cùng hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) hỗ trợ trên nhiều địa hình.

Về an toàn, Mazda CX-5 2024 được trang bị các tính năng cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (DSC), kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS), và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA). Các tính năng an toàn nâng cao bao gồm cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo lệch làn (LDWS), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Các cảm biến trước/sau và hệ thống camera lùi, camera 360 độ giúp tăng cường an toàn khi đỗ xe và lùi xe.

Với doanh số ấn tượng trong hai năm qua và sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc, Mazda CX-5 đã khẳng định được sức hút và vị thế của mình trên thị trường, là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV hoàn hảo.

Mazda CX-5 phù hợp với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ

Hãng xe Nhật Bản là sự lựa chọn tuyệt vời cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, hiệu suất vận hành ấn tượng và các tính năng tiện nghi. Đối với giới trẻ, CX-5 nổi bật với thiết kế thể thao và sang trọng, phù hợp với phong cách sống năng động và yêu thích sự tinh tế. Những đường nét sắc sảo và ngoại hình hiện đại của CX-5 không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn thể hiện cá tính và phong cách riêng của người sở hữu.

Mazda CX-5 với động cơ xăng 2.0L Skyactiv-G, mang lại công suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt cho các hoạt động hàng ngày và các chuyến đi xa. Hệ thống treo và kiểm soát gia tốc (GVC Plus) giúp xe vận hành êm ái và ổn định, tăng cường cảm giác lái thú vị, rất phù hợp với những người trẻ yêu thích sự năng động và tốc độ.

Các tính năng công nghệ tiên tiến trên Mazda CX-5, như hệ thống thông tin giải trí hiện đại và điều hòa tự động, mang đến sự tiện nghi và kết nối dễ dàng trong suốt hành trình. Điều này đặc biệt quan trọng với giới trẻ, những người thường xuyên sử dụng công nghệ để giải trí và kết nối.

Với không gian nội thất rộng rãi và thiết kế tối ưu, CX-5 cung cấp sự thoải mái cho người lái và hành khách, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ và các gia đình nhỏ.

Tất cả những yếu tố này làm cho chiếc ô tô tới từ Nhật Bản không chỉ là một chiếc SUV hấp dẫn về mặt thẩm mỹ và hiệu suất mà còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về công nghệ, tiện nghi và an toàn, chiếc xe trở thành sự lựa chọn lý tưởng với các “thượng đế”.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Mazda CX5 2.0L Deluxe 749 Mazda CX5 2.0L Luxury 789 Mazda CX5 2.0L Premium 829 Mazda CX5 2.0L Premium Sport 849 Mazda CX5 2.0L Premium Exclusive 869 Mazda CX5 2.5L Signature Sport 959 Mazda CX5 2.5L Signature Exclusive 979

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]