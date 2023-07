Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp mới ra mắt thị trường Việt, giá từ 749 triệu đồng

Sau những tin đồn thì Thaco Auto cũng vừa trình làng mẫu SUV 5 chỗ Mazda CX-5 phiên bản mới với nhiều tinh chỉnh ở thiết kế cùng việc bổ sung thêm các trang bị. Cụ thể ngoại thất New Mazda CX-5 được ứng dụng ngôn ngữ Artful Design mang đến một diện mạo mới, sang trọng và khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Phần đầu xe với lưới tản nhiệt được làm mới với thiết kế xếp tầng mang hiệu ứng 3D cùng cụm đèn phía trước được thiết kế hoàn toàn mới với hình tượng “đôi mắt” sống động. Cụm đèn hậu cũng có sự tinh chỉnh mới tương tự như cụm đèn pha, đi kèm mâm 19 inch ở phiên bản cao nhất.

Vì là phiên bản nâng cấp sẽ không có quá nhiều sự thay đổi lớn, tuy nhiên phiên bản Premium sẽ có 2 gói tùy chọn Sport hay Exclusive mang đến diện mạo mạnh mẽ, hiện đại giúp gia tăng tính thể thao, khỏe khoắn đậm chất SUV. Tùy lựa chọn sẽ có sự khác biệt như cách phối màu, kiểu dáng mâm xe,….

Cụ thể gói tùy chọn Sport sẽ có lưới tản nhiệt viền crôm màu đen, ốp cản trước/ gương hậu /vòm bánh xe/ lườn xe/ ốp cản sau có tông màu đen piano, mâm xe hợp kim Goshintai tối màu, nội thất có ghế da viền chỉ đỏ. Còn gói Exclusive mang đến diện mạo sang trọng với lưới tản nhiệt viền crôm màu bạc, các chi tiết được thiết kế cùng màu với thân xe như ốp cản trước, ốp gương chiếu hậu và ốp vòm bánh xe. Mặt bên nổi bật với bộ mâm đúc hợp kim 19 inch đa chấu hiện đại, sắc sảo.

Gói tùy chọn Exclusive còn bao gồm trang bị bộ ghế màu nâu chất liệu da Nappa cao cấp. Không gian bên trong của New Mazda CX-5 không quá nhiều sự khác biệt khi vẫn phát triển theo triết lý phát triển “lấy con người làm trung tâm”. Xe vẫn có rất nhiều chi tiết được bọc da tạo cảm giác sang trọng thoải mái.

Ngoài những trang bị như sưởi tay lái, màn hình Hud, loa Bose, ghế điện thì còn bổ sung thêm những option như hàng ghế trước với cửa kính 2 lớp, cửa kính trước và sau chống tia UV và ánh sáng xanh, nút bấm điều khiển kính cửa 1 chạm ở tất cả các hàng ghế, bệ tỳ tay trung tâm tích hợp các cổng kết nối, cửa sổ trời, gương chiếu hậu trong dạng tràn viền chống chói tự động, gương chiếu hậu ngoài gập tự động tích hợp sấy kính, cốp điện tiện nghi với chức năng đá cốp rảnh tay.

Bên cạnh các tính năng an toàn từ thế hệ trước thì New Mazda CX-5 còn có thêm các trang bị mới như cảnh báo người lái nghỉ ngơi, phanh thông minh, phanh thông minh trong thành phố, kiểm soát hành trình thông minh nằm trong gói i-Activsense, nhằm đảm bảo an toàn tối ưu cho người dùng.

Về vận hành xe vẫn chỉ có tùy chọn động cơ xăng, dung tích 2.0L Skyactiv-G, cho công suất 154 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 200Nm kết hợp với hộp số 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước cùng công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus giúp tăng cường ổn định thân xe. Đáng tiếc nhà phân phối không có thông tin gì về phiên bản 2.5L cùng hệ dẫn động AWD.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Mazda CX5 nâng cấp mới:

Phiên bản Giá niêm yết (Triệu đồng) Mazda CX5 2.0 Deluxe 749 Mazda CX5 2.0 Luxury 789 Mazda CX5 2.0 Premium 829 Phiên bản cao cấp nhất nếu chọn gói Sport sẽ cộng thêm 20 triệu đồng và 40 triệu đồng với gói Exclusive

