Mẫu MPV thuần điện đầu tiên của Hyundai ra mắt

Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã giới thiệu mẫu xe ý tưởng Neira, đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Hàn Quốc trong phân khúc MPV thuần điện tại Đông Nam Á. Phiên bản thương mại dự kiến ra mắt trước cuối năm nay và sẽ được sản xuất tại Indonesia với tỷ lệ nội địa hóa hơn 60%.

Neira được định vị là mẫu MPV điện 7 chỗ dành cho gia đình, sử dụng pin sản xuất trong nước. Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe này có chung nền tảng với Kia Carens Clavis EV đang bán tại Ấn Độ, thậm chí được xem là phiên bản mang thương hiệu Hyundai của mẫu xe Kia.

Xe sở hữu kiểu dáng pha trộn giữa MPV và SUV với dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng phía trước, thân xe vuông vức, bộ mâm khí động học cùng cụm đèn hậu LED nối liền ở phía sau. Khoang cabin nổi bật với màn hình kép 12,3 inch, cấu hình 7 chỗ ngồi, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.

Hyundai chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, nhưng nếu sử dụng chung nền tảng với Kia Carens Clavis EV, Neira nhiều khả năng sẽ có hai tùy chọn pin 42 kWh và 51,4 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 490 km. Xe cũng được kỳ vọng hỗ trợ sạc nhanh DC 100 kW, cho phép nạp pin từ 10-80% trong chưa đầy 40 phút.

Theo thông tin ban đầu, Hyundai Neira dài khoảng 4.550 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và sẽ được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia trước khi mở bán chính thức.

Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu MPV điện mới của Hyundai có thể cạnh tranh trực tiếp với BYD M6 và VinFast Limo Green trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ chạy điện.