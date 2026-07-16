Xe MPV Hyundai Stargazer cũ có còn đáng mua?

Sau gần ba năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Hyundai Stargazer đã dần xuất hiện nhiều hơn trên thị trường xe cũ với mức giá hấp dẫn. So với thời điểm mới ra mắt, mẫu MPV Hàn Quốc hiện có giá bán lại thấp hơn đáng kể, mở ra cơ hội sở hữu xe 7 chỗ hiện đại cho những khách hàng có ngân sách dưới 500 triệu đồng.

Khảo sát trên thị trường xe đã qua sử dụng cho thấy, Hyundai Stargazer đời 2022-2023 hiện được chào bán phổ biến từ khoảng 420-520 triệu đồng, tùy phiên bản, số kilomet đã lăn bánh và tình trạng xe. Mức giá này thấp hơn từ 100-180 triệu đồng so với thời điểm xe mới lăn bánh.

Hyundai Stargazer đã dần xuất hiện nhiều hơn trên thị trường xe cũ với mức giá hấp dẫn.

Đây là khoảng giá cạnh tranh nếu đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7. Với những khách hàng lần đầu mua ô tô hoặc gia đình cần một chiếc xe rộng rãi để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, Stargazer cũ trở thành phương án đáng để cân nhắc.

Không gian nội thất vẫn là điểm mạnh

Ngay từ khi ra mắt, Hyundai Stargazer gây chú ý nhờ thiết kế nội thất hướng đến sự thực dụng. Trục cơ sở dài giúp hàng ghế thứ hai và thứ ba có khoảng để chân khá rộng, phù hợp với gia đình đông thành viên.

Khoang lái trên nhiều phiên bản được trang bị màn hình giải trí lớn, đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Auto Hold cùng nhiều tiện nghi vốn hiếm gặp trong phân khúc MPV phổ thông. Điểm cộng khác là khả năng gập linh hoạt các hàng ghế, giúp mở rộng khoang chứa đồ khi cần chở nhiều hành lý trong những chuyến du lịch.

Động cơ đủ dùng, chi phí sử dụng hợp lý

Hyundai Stargazer cũ trở thành phương án đáng để cân nhắc.

Hyundai Stargazer sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực kết hợp hộp số vô cấp CVT. Cấu hình này không hướng đến cảm giác lái thể thao nhưng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị và các chuyến đi gia đình.

Theo nhiều chủ xe, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình dao động khoảng 6-7 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp. Đây là con số khá tiết kiệm đối với một mẫu MPV 7 chỗ. Chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng được đánh giá ở mức hợp lý nhờ hệ thống đại lý Hyundai phủ rộng trên toàn quốc, phụ tùng dễ tìm và giá thành không quá cao.

Một trong những điểm giúp Stargazer tạo khác biệt khi còn bán mới là gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp. Xe có thể được trang bị các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn và điều khiển hành trình thích ứng. Trong phân khúc MPV cũ, không nhiều mẫu xe sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái phong phú như Stargazer.

Có điểm gì cần lưu ý?

Bên cạnh những ưu điểm, Hyundai Stargazer cũ cũng tồn tại một số hạn chế. Thiết kế ngoại thất từng gây nhiều tranh luận khi xe mới ra mắt. Kiểu dáng bo tròn cùng dải đèn trước và sau khác biệt khiến không phải khách hàng nào cũng yêu thích.

Mẫu MPV rộng rãi, nhiều tiện nghi, trang bị an toàn hiện đại và mức giá dưới 500 triệu đồng.

Khả năng giữ giá của Stargazer cũng chưa tốt bằng Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Tuy nhiên, điều này lại trở thành lợi thế với người mua xe cũ vì có thể sở hữu xe đời mới với mức chi phí thấp hơn.

Ngoài ra, trước khi quyết định xuống tiền, người mua nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng hộp số CVT, hệ thống treo, lốp, phanh và các trang bị điện tử. Những chiếc xe được bảo dưỡng đầy đủ tại đại lý thường mang lại sự yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Có nên mua Hyundai Stargazer cũ?

Hyundai Stargazer sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 115 mã lực.

Nếu ưu tiên một mẫu MPV rộng rãi, nhiều tiện nghi, trang bị an toàn hiện đại và mức giá dưới 500 triệu đồng, Hyundai Stargazer cũ là lựa chọn đáng cân nhắc. Xe phù hợp với các gia đình trẻ, người mua ô tô lần đầu hoặc khách hàng muốn nâng cấp từ sedan hoặc hatchback lên xe 7 chỗ mà chưa muốn đầu tư quá nhiều chi phí.

Trong khi Mitsubishi Xpander nổi bật nhờ khả năng giữ giá và Toyota Veloz Cross có lợi thế về thương hiệu, Hyundai Stargazer lại ghi điểm bằng danh sách trang bị phong phú và giá bán trên thị trường xe cũ tương đối "mềm". Với những người đặt yếu tố giá trị sử dụng lên hàng đầu thay vì giá trị bán lại, Stargazer vẫn là một trong những mẫu MPV đáng cân nhắc ở thời điểm hiện nay.