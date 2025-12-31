Lỗi chở người trên thùng xe tải bị phạt bao nhiêu tiền?

Tại Điều 28 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về những trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng như sau:

Điều 28. Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng

1. Chỉ được chở người trên thùng xe ô tô chở hàng trong trường hợp sau đây:

a) Chở người đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở người bị nạn đi cấp cứu; đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật;

b) Chở người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ khẩn cấp;

c) Chở người đi thực hành lái xe trên xe tập lái; chở người dự sát hạch lái xe trên xe sát hạch; chở công nhân đang làm nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng đường bộ;

d) Chở người diễu hành theo đoàn khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Xe ô tô chở hàng mà chở người trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa, nguồn khai thác

Theo đó, ngoài những trường hợp trên đều bị xem là vi phạm giao thông. Ngoại trừ xe tải được cải tạo để chở người phục vụ mục đích Quốc phòng và An ninh theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông 2024.

Dựa trên quy định tại điểm p khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt, theo quy định tại điểm p khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm, trong đó có Chở người trên thùng xe trái quy định; chở người trên nóc xe.

Ngoài bị phạt tiền, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe tải có hành vi chở người trong thùng xe tải trái phép còn có thể bị trừ 6 điểm GPLX.