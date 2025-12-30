Công dụng ít người biết của tay nắm trên trần xe ô tô

Nhiều tài xế chỉ thực sự chú ý đến tay nắm phía trên cửa xe sau nhiều năm sử dụng, khi nhận ra chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại mang trong mình một công dụng quan trọng hơn họ vẫn nghĩ.

Không chỉ là điểm bám khi xe vào cua gấp, tay nắm trần xe thực tế được thiết kế để hỗ trợ người dùng lên xuống xe an toàn và thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tay nắm trên trần xe giúp hành khách giữ thăng bằng khi xe vào cua. Ảnh: The Sun

Theo các chuyên gia, chức năng chính của tay nắm này là tạo điểm tựa vững chắc cho những người cần thêm hỗ trợ khi ra vào xe, như người lớn tuổi, người gặp khó khăn trong vận động, người sử dụng xe lăn hoặc hành khách có sức chân yếu.

Được bố trí ở độ cao ngang vai, tay nắm trần xe cho phép người dùng kiểm soát chuyển động tốt hơn, hạn chế áp lực lên đầu gối và hông, đặc biệt hữu ích khi bước xuống những mẫu xe gầm cao hoặc trong không gian chật hẹp. Về bản chất, chúng hoạt động tương tự như tay vịn trong phòng tắm, giúp giữ thăng bằng khi ngồi xuống - đứng lên và giảm nguy cơ trượt ngã khi di chuyển.

Ngay cả khi đã ngồi vào ghế, nếu muốn điều chỉnh tư thế ngồi, việc dùng một tay nắm vào chi tiết này cũng giúp người ngồi chắc chắn cũng giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh tư thế, với dây an toàn hoặc chỉnh lại đệm ghế, thay vì phải kéo vào các chi tiết nội thất mỏng manh khác.

Tay nắm trần thường được bố trí ngay phía trên cửa, còn có tác dụng giúp tài xế và hành khách dễ dàng ra vào xe hơn. Ảnh: The Sun

Trong thực tế sử dụng, tay nắm trần xe phát huy giá trị rõ rệt ở những tình huống như bãi đỗ xe chật, cửa mở không hết, bậc cửa cao hay mặt đường dốc. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đây lại là phần thiết kế góp phần nâng cao trải nghiệm và sự an toàn cho người dùng.

Một công dụng khác ít người chú ý là tay nắm trần xe thường được tích hợp móc treo, cho phép treo quần áo, túi xách gọn gàng, giúp hạn chế nhăn nếp và tránh bám bẩn trong suốt quá trình di chuyển.

(Theo The Sun)