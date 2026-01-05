Nhiều người đang thay dầu sai cách cho xe ô tô mới

Thay dầu nhớt cho xe bao lâu một lần? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nên thay dầu sau 3.000 - 5.000 km, trong khi những người khác lại cho rằng 7.500 - 10.000 km là đủ. Thậm chí, có ý kiến khuyên rằng dù đi ít hay nhiều, người dùng vẫn nên thay dầu ít nhất hai lần mỗi năm.

Tuy nhiên, theo Anthony Nastasi, một thợ sửa ô tô và TikToker ở Mỹ, phần lớn những lời khuyên phổ biến đó là sai. Trong một video thu hút hơn 13.000 lượt xem, Nastasi khẳng định: “Mọi người đang thay dầu sai cách, đặc biệt là với động cơ xe mới”.

Người dùng được khuyến nghị nên sớm thay dầu cho động cơ xe mới.

Dựa trên các phân tích từ The Car Guy Online và Motor Oil Geek, những kênh chuyên sâu về dầu động cơ và quá trình "break-in" (chạy rà) của xe mới, Nastasi cho rằng các nhà sản xuất thường không hoàn thiện quá trình làm sạch và chạy rà động cơ trước khi giao xe cho khách hàng, dẫn đến việc động cơ sinh ra nhiều mạt kim loại hơn so với dự kiến.

“Động cơ mới không sạch bóng như nhiều người nghĩ”, Nastasi nhấn mạnh. Ông khuyến nghị nên thay dầu lần đầu sau 800 km, lần tiếp theo sau các mốc 1.600 km, 3.200 km và 4.800 km. Chỉ sau khi hoàn thành giai đoạn này, người dùng mới nên quay về chu kỳ thay dầu thông thường.

Vậy tại sao việc thay dầu sớm lại quan trọng? Theo Nastasi, trong những km đầu tiên, động cơ mới sẽ mài mòn tự nhiên và tạo ra lượng lớn mạt kim loại. Nếu không thay dầu sớm, các hạt này sẽ tiếp tục lưu thông trong động cơ, làm tăng nguy cơ hư hỏng. “Phần lớn các ca động cơ hỏng sớm mà chúng tôi gặp đều xảy ra trong 5.000 km đầu tiên”, ông cho biết.

Nastasi cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay lọc dầu. Ông cho rằng lọc dầu trong giai đoạn chạy rà rất dễ bị “quá tải” bởi mạt kim loại. Nếu không thay mới, chúng sẽ tiếp tục gây tổn hại cho động cơ. “Xả dầu không có nghĩa là làm sạch được lọc dầu”, ông nói, đồng thời cho rằng việc thay mới lọc dầu với chi phí không đáng kể là hoàn toàn hợp lý.

Việc thay lọc dầu sau giai đoạn xe "chạy rà" cũng rất quan trọng.

Mặc dù có nhiều quan điểm trái chiều, các tổ chức và chuyên trang uy tín về xe vẫn đưa ra các khuyến nghị khác nhau. Trang Motor Biscuit từng cho rằng mốc 7 tháng hoặc khoảng 11.000 km là hợp lý, trong khi trang Kelley Blue Book đề xuất thay dầu sau 8.000 - 12.000 km.

Tuy nhiên, các dẫn chứng thực tế cho thấy việc thay dầu sớm có thể mang lại lợi ích rõ rệt. Kênh The Car Guy Online đã chỉ ra sau khoảng 1.000 km, dầu nhớt đã có dấu hiệu hao mòn tương đương với các xe đã chạy được khoảng 7.000 km, điều này cho thấy việc thay dầu thường xuyên là cần thiết.

Một số người dùng cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi luôn thay dầu ở mốc 500 - 1.500 - 3.000 km cho các xe mới mua, và đến 100.000 km vẫn không gặp vấn đề”. Một người khác cho biết: “Vừa thay dầu cho xe mới chạy 537 dặm (khoảng 864 km), thấy rất nhiều mạt kim loại”.