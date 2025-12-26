Tầm giá 300 triệu, tiểu thương và tài xế giao hàng nên chọn xe tải van nào?

Dưới đây là danh sách các mẫu xe tải van trong tầm giá khoảng 300 triệu đồng vừa ra mắt hoặc có phiên bản mới tại thị trường Việt Nam trong năm 2025.

SRM X30i V2 2025: Giá từ 245-279 triệu đồng

SRM X30i V2 là mẫu xe lắp ráp trong nước, phát triển từ DongBen X30 nhưng mang thương hiệu SRM. Đây là lựa chọn nổi bật nhất ở khía cạnh giá bán khi thấp hơn mặt bằng chung 30-50 triệu đồng, thậm chí còn được ưu đãi thêm từ đại lý.

SRM X30i V2 hiện đang là dòng xe tải van có giá cạnh tranh nhất thị trường. Ảnh: Xe tải Thành Công

Với người mới khởi nghiệp, khoản chênh lệch này không hề nhỏ, đủ để xoay vòng vốn ban đầu. Chi phí sửa chữa, phụ tùng của SRM X30i V2 rẻ và dễ tìm, phù hợp với mục đích “mua xe để làm việc ngay”.

Thiết kế đầu xe kiểu BMW là điểm cộng về mặt thẩm mỹ trong phân khúc. SRM X30i V2 được trang bị động cơ 1.5L công suất 107 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,5L/100km và trang bị an toàn phanh ABS.

Đổi lại, chất lượng nhựa và độ hoàn thiện ở mức vừa phải, có thể xuống cấp hoặc phát sinh tiếng ồn sau vài năm sử dụng cường độ cao. Vì vậy, SRM X30i V2 sẽ dành cho những người mới khởi nghiệp, vốn mỏng, chấp nhận đánh đổi tiện nghi để ưu tiên thu hồi vốn nhanh trong khoảng 1,5-2 năm.

VinFast EC Van 2025: Giá từ 285-305 triệu đồng

VinFast EC Van tạo khác biệt khi là một trong số rất ít xe tải van chạy điện trên thị trường. Lợi thế rõ ràng nhất là được miễn lệ phí trước bạ, chi phí vận hành thấp. Động cơ điện của VinFast EC Van có công suất 40 mã lực đủ dùng cho giao hàng đô thị.

VinFast EC Van là mẫu xe tải van hiếm hoi chạy điện. Ảnh: VinFast

Với giá điện hiện tại, chi phí sử dụng theo km chỉ bằng khoảng 1/3 xe xăng nên chạy càng nhiều lãi càng to, trong khi các khoản bảo dưỡng định kỳ như thay dầu, lọc gió, bugi không tồn tại, giúp người dùng bớt được một khoản đau đầu định kỳ.

Tuy nhiên, do giới hạn về quãng đường di chuyển chỉ tối đa 150km chỉ một lần sạc, VinFast EC Van sẽ phù hợp nhất với shipper, đơn vị giao hàng hoặc người chạy tuyến cố định trong nội thành khoảng 100-120 km/ngày. Điều kiện tiên quyết là phải có điểm sạc tại nhà hoặc bãi đỗ qua đêm.

Suzuki EECO Van: Giá 310 triệu đồng

Suzuki EECO được xem là hậu duệ của "Su Cóc" Blind Van huyền thoại từng rất phổ biến tại Việt Nam. Xe có thiết kế hiện đại hơn, kích thước nhỉnh hơn nhưng vẫn giữ cửa lùa hai bên, tiện lợi cho việc bốc dỡ hàng trong ngõ nhỏ.

Suzuki ECCO Van có nhiệm vụ thay thế mẫu "Su Cóc" Blind Van. Ảnh: Suzuki Việt Nam

So với thế hệ cũ, Suzuki EECO Van được nâng cấp đáng kể với điều hòa lắp sẵn, 2 túi khí, cảm biến lùi, phanh ABS và cân bằng điện tử ESP. Động cơ xăng 1.2L cho công suất 80 mã lực, đủ dùng và bền bỉ. Nhờ kích thước gọn, bán kính quay đầu chỉ 4,5m, EECO Van rất dễ xoay trở trong đô thị đông đúc. Nội thất đơn giản, ít “đồ chơi”, đúng chất xe làm việc.

Đáng nói, Suzuki EECO Van đã được trang bị sẵn điều hòa, trước đây Blind Van thường phải lắp thêm, trang bị an toàn cũng được nâng cấp với 2 túi khí, cảm biến lùi, phanh ABS, cân bằng điện tử ESP.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L có công suất tối 80 mã lực khỏe hơn động cơ 1.0L cũ. Do kích thước xe nhỏ nên bán kính quay đầu chỉ 4,5m, giúp Suzuki ECCO Van dễ dang xoay xở trên các con phố nhỏ tại các thành phố lớn.

Dung tích thùng hàng không lớn bằng các mẫu xe thương hiệu Trung Quốc hay Việt Nam lắp ráp trong nước cùng tầm tiền, nhưng bù lại là độ bền, ít hỏng vặt và giữ giá tốt. EECO Van phù hợp với tiểu thương chở hàng tạp hóa, thực phẩm, vật liệu nhẹ và những người coi trọng tính ổn định lâu dài.

Thaco Frontier TF450V: Giá 299-317 triệu đồng

Thaco Frontier TF450V được nâng cấp trong năm 2025 với nhiều tiện nghi đáng chú ý như ghế da, màn hình Android, camera lùi và trợ lực lái điện, hướng tới nhóm tài xế trẻ muốn khoang lái thoải mái hơn.

Thaco Frontier TF450V có khoang chở đồ lớn và động cơ mạnh mẽ. Ảnh: Thaco Nam Định

Ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này là thùng hàng rộng, dài, phù hợp với các mặt hàng cồng kềnh như điện máy, chăn ga, nhôm kính. Động cơ xăng 1.6L công suất 121 mã lực, mô-men xoắn 158 Nm cho khả năng vận hành khỏe.

Mạng lưới bảo hành, sửa chữa của Thaco phủ rộng toàn quốc là điểm cộng lớn. Tuy nhiên, do kích thước xe lớn, việc di chuyển trong ngõ nhỏ sẽ kém linh hoạt. Khả năng giữ giá cũng khó so sánh với Suzuki.

Frontier TF450V phù hợp với người chở hàng khối lớn, chạy tuyến cố định, ưu tiên không gian thùng và sự thoải mái trong cabin hơn là độ linh hoạt đô thị.