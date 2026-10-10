Loạt xe 7 chỗ giảm giá mạnh trong tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, nhiều hãng xe đang triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho phân khúc này, với mức hỗ trợ từ hàng chục đến hơn 100 triệu đồng. Các chương trình chủ yếu tập trung vào hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm và ưu đãi tài chính, giúp người mua giảm đáng kể chi phí sở hữu xe.

Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Trong chương trình khuyến mãi tháng 10, Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 57-66 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10-36 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander hiện có ba phiên bản, giá niêm yết dao động từ 568-659 triệu đồng. Mẫu MPV này cũng là một trong những cái tên nổi bật của phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam, nhờ lợi thế về không gian sử dụng và tính thực dụng.

Đối với biến thể Xpander Cross có giá niêm yết 699 triệu đồng, khách hàng cũng được hưởng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 70 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross được ưu đãi tới 75 triệu đồng

Cùng với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10/2026. Ngoài ưu đãi này, khách hàng còn nhận được một năm bảo hiểm vật chất xe và các chính sách hỗ trợ lãi suất vay mua xe.

Tổng giá trị ưu đãi dành cho Veloz Cross được công bố ở mức 73-75 triệu đồng, tùy phiên bản và điều kiện áp dụng.

Hiện Toyota Veloz Cross được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, giá niêm yết từ 638-668 triệu đồng. Với chương trình ưu đãi trong tháng, mẫu xe này có thêm lợi thế cạnh tranh trong nhóm MPV 7 chỗ phục vụ nhu cầu gia đình.

Toyota Innova Cross HEV được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

Với những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ sử dụng hệ truyền động hybrid, Toyota Innova Cross 2.0 HEV là lựa chọn đáng chú ý. Xe có giá niêm yết 960 triệu đồng, kết hợp không gian rộng rãi với động cơ hybrid hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Trong tháng 10/2026, Toyota đưa ra hai phương án ưu đãi cho khách hàng mua mẫu xe này, gồm hỗ trợ lãi suất hoặc hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Chương trình đồng thời tặng một năm bảo hiểm vật chất xe, với tổng giá trị ưu đãi lên tới 60 triệu đồng.

Đây là cơ hội để khách hàng cân nhắc sở hữu mẫu MPV hybrid của Toyota với chi phí ban đầu thấp hơn, đồng thời có thêm lựa chọn về phương án tài chính khi mua xe.

Suzuki XL7 Hybrid được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Trong cuộc đua ưu đãi tháng 10, Suzuki XL7 Hybrid cũng được áp dụng chương trình khuyến mãi đáng chú ý. Khách hàng mua xe trong thời gian này được hưởng các quyền lợi gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, gói bảo dưỡng lên tới 3,5 năm và một năm bảo hiểm vật chất.

Suzuki XL7 Hybrid hiện có giá niêm yết 599,9 triệu đồng, thuộc nhóm xe 7 chỗ có mức giá tương đối dễ tiếp cận trên thị trường. Bên cạnh lợi thế về giá bán, hệ truyền động hybrid cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe này thu hút sự quan tâm của khách hàng gia đình.

Với loạt ưu đãi đi kèm, XL7 Hybrid là phương án đáng cân nhắc đối với người mua muốn tối ưu chi phí ban đầu khi lựa chọn một mẫu xe 7 chỗ.

Hyundai Stargazer được khuyến mãi tới 117 triệu đồng

Hyundai Stargazer tiếp tục góp mặt trong nhóm xe 7 chỗ có giá bán dễ tiếp cận tại Việt Nam. Mẫu xe hiện được phân phối với hai phiên bản, giá niêm yết dao động từ 569-615 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong chương trình khuyến mãi tháng 10/2026 do Hyundai Thành Công triển khai, Stargazer được áp dụng các ưu đãi với tổng giá trị lên tới 117 triệu đồng.

Mức hỗ trợ này giúp Stargazer tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông, đặc biệt với nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe rộng rãi hoặc người mua xe phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Nhìn chung, các chương trình ưu đãi trong tháng 10/2026 đang tạo thêm cơ hội cho khách hàng tiếp cận những mẫu xe 7 chỗ với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn. Tuy nhiên, giá trị thực tế của từng gói khuyến mãi có thể phụ thuộc vào phiên bản, đại lý và điều kiện áp dụng. Người mua nên liên hệ đại lý để xác nhận chính sách cụ thể trước khi quyết định.