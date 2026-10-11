Vì sao Mitsubishi Xpander được ưa chuộng tại Việt Nam?

Mitsubishi Xpander là dòng xe MPV đa dụng, thích hợp cho đối tượng sử dụng gia đình. Trong những năm gần đây, các dòng MPV nói chung đang tạo được sức hút rất lớn với người dùng. Những mẫu xe được thiết kế như này tạo nên sức hấp dẫn nhờ sự đa năng, tính thực dụng cao, và nhất là đáp ứng việc đi lại của gia đình đông người.

Trong nhiều dòng xe, Xpander tỏ ra là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Những tháng gần đây, Xpander liên tục giữ vị trí dòng xe MPV chạy xăng đắt khách thứ hai, sau Toyota Innova Cross. Mặc dù không tránh khỏi những hạn chế, nhưng dòng MPV rõ ràng sở hữu những điểm hấp dẫn, không thể bỏ qua. Bên cạnh việc có mức giá bán ra khá phù hợp, dao động từ 560-659 triệu đồng, Xpander có các thiết kế, trang bị nội lực đáng chú ý.

Về ngoại thất

Mitsubishi Xpander 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang diện mạo khỏe khoắn và thực dụng. Xe có kích thước 4.595 x 1.750 x 1.750 mm trên bản AT Premium, trong khi bản AT và MT có chiều cao 1.730 mm. Khoảng sáng gầm 225 mm giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển qua đường gồ ghề hoặc khu vực ngập nhẹ.

Chiều dài cơ sở 2.775 mm tạo tỷ lệ thân xe cân đối, đồng thời hỗ trợ bố trí không gian rộng rãi cho ba hàng ghế. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch trên bản AT Premium và 16 inch trên bản AT, MT. Cụm đèn hiện đại cùng những đường dập nổi bên hông và thiết kế đuôi xe rõ nét giúp Xpander 2026 nổi bật trên đường phố.

Về nội thất

Khoang nội thất Mitsubishi Xpander 2026 được thiết kế theo hướng thực dụng, cung cấp 7 chỗ ngồi và nhiều vị trí chứa đồ, phù hợp với gia đình đông người hoặc kinh doanh dịch vụ. Chiều dài cơ sở 2.775 mm góp phần tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.

Ghế ngồi có thể gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý, trong khi cửa gió hàng ghế sau giúp không khí lưu thông tốt hơn. Vô lăng và bảng điều khiển được bố trí trực quan, thuận tiện cho người lái thao tác. Trên bản AT Premium, xe nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí 10 inch; trang bị cụ thể có thể khác nhau tùy phiên bản.

Về vận hành

Mitsubishi Xpander 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, sản sinh công suất 105 PS và mô-men xoắn 141 Nm, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và tương thích với xăng E10. Động cơ được tối ưu theo hướng bền bỉ, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí.

Bản MT sử dụng hộp số sàn 5 cấp, trong khi bản AT và AT Premium trang bị hộp số tự động 4 cấp. Hệ dẫn động cầu trước giúp xe dễ điều khiển trong đô thị, còn khoảng sáng gầm 225 mm hỗ trợ di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp công bố khoảng 6,80–7,10 lít/100 km tùy phiên bản; mức thực tế phụ thuộc vào tải trọng, điều kiện giao thông, phong cách lái và tình trạng bảo dưỡng.

Về an toàn

Mitsubishi Xpander 2026 được trang bị các hệ thống an toàn hỗ trợ người lái kiểm soát xe và hạn chế rủi ro khi di chuyển. Các tính năng gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASC và kiểm soát lực kéo TCL.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA giúp hạn chế xe trôi ngược khi khởi hành trên dốc, trong khi cảnh báo phanh khẩn cấp ESS phát tín hiệu để phương tiện phía sau nhận biết tình huống giảm tốc đột ngột. Camera lùi hỗ trợ quan sát phía sau khi đỗ hoặc lùi xe. Trên các phiên bản được trang bị, phanh tay điện tử và Auto Hold giúp thao tác thuận tiện hơn khi dừng, đỗ xe.

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander 2026 thu hút khách hàng nhờ thiết kế Dynamic Shield khỏe khoắn, không gian 7 chỗ rộng rãi và tính đa dụng cao. Động cơ 1.5L bền bỉ, mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý cùng khoảng sáng gầm 225 mm giúp xe phù hợp với nhu cầu gia đình và kinh doanh dịch vụ. Với giá bán cạnh tranh và các trang bị tiện nghi, an toàn thiết thực, Xpander tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc MPV.