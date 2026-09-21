Suzuki Việt Nam sắp giới thiệu mẫu xe XL7 Hybrid mới

Suzuki XL7 Hybrid nhiều khả năng sẽ được mở rộng danh mục phiên bản tại Việt Nam khi hai biến thể XL7 Hybrid GL AT và XL7 Hybrid GLX+ AT vừa hoàn tất thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng. Thông tin này đáng chú ý trong bối cảnh XL7 Hybrid hiện chỉ được phân phối một phiên bản tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc đăng ký dán nhãn năng lượng chưa đồng nghĩa Suzuki đã xác nhận kế hoạch bán thương mại hai phiên bản mới, Theo dữ liệu kiểm định, XL7 Hybrid GL AT tiêu thụ 5,91 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp, gần tương đương mức 5,9 lít/100 km của phiên bản đang bán.

Suzuki XL7 Hybrid nhiều khả năng sẽ được mở rộng danh mục phiên bản tại Việt Nam.

Trong khi đó, XL7 Hybrid GLX+ AT đạt 5,85 lít/100 km, trở thành biến thể có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong số các phiên bản XL7 được đề cập. Như vậy, sự khác biệt về khả năng tiết kiệm nhiên liệu giữa các phiên bản không quá lớn, nhưng vẫn cho thấy định hướng tối ưu hiệu quả vận hành của XL7 Hybrid.

Trước đó, hai chiếc XL7 mang kiểu dáng mới từng được bắt gặp tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Điều này cho thấy quá trình chuẩn bị cho phiên bản mới có thể đang được Suzuki triển khai tại Việt Nam.

Thiết kế xe Suzuki XL7 được nâng cấp.

Suzuki XL7 Hybrid hiện chỉ được phân phối một phiên bản tại Việt Nam.

Tại Indonesia, XL7 2026 sở hữu một số thay đổi về ngoại hình như lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm đèn trước và hốc đèn sương mù thiết kế lại. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch mới, đèn hậu tối màu và một số phiên bản có tùy chọn ngoại thất hai tông màu.

Khoang nội thất vẫn duy trì cấu hình 7 chỗ, trong khi màn hình giải trí trung tâm được nâng từ 8 lên 9 inch. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả và gập 60:40; hàng ghế thứ ba gập 50:50 để tăng không gian chứa đồ. Tuy nhiên, trang bị dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được Suzuki xác nhận.

Tại Indonesia, XL7 mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Hệ truyền động đi kèm hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước.

Hệ thống mild-hybrid sử dụng mô-tơ ISG để hỗ trợ động cơ đốt trong trong một số điều kiện vận hành, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả nhiên liệu. Hiện Suzuki Việt Nam chưa công bố giá bán, danh sách trang bị cũng như thời điểm mở bán hai phiên bản XL7 Hybrid GL AT và GLX+ AT.

XL7 mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid.

Nếu được đưa vào kinh doanh, việc mở rộng danh mục phiên bản sẽ giúp XL7 Hybrid có thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc MPV 7 chỗ.