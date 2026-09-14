Thị trường ô tô tháng 9: Giá xe giảm sâu, cao nhất lên tới 360 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 9/2026 ghi nhận nhiều hãng xe áp dụng chính sách giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng và gia tăng doanh số. Khái niệm “ưu đãi” trong các chương trình tháng 9 không hoàn toàn đồng nghĩa với giảm giá tiền mặt. Một số hãng quy đổi sang chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm, bảo dưỡng, lãi suất hoặc quyền lợi hội viên thành tổng giá trị khuyến mại.

Subaru: giảm sâu nhất tới 360 triệu đồng

Thị trường ô tô tháng 9 sôi động với mức giảm giá tới 360 triệu đồng của Subaru Forester.

Subaru là thương hiệu có mức giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt cao nhất trong tháng 9/2026. Forester 2.0i-S EyeSight VIN 2024 được chiết khấu lên tới 360 triệu đồng, đưa giá bán lẻ thực tế xuống còn 839 triệu đồng. Các bản Crosstrek đời 2024-2025 cũng được ưu đãi từ 209 đến 329 triệu đồng; Outback nhận ưu đãi 144 triệu đồng.

Bảng giá xe Subaru trước và sau khi giảm

Nhiều mẫu Volkswagen được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Volkswagen triển khai hỗ trợ lệ phí trước bạ cho 14 mẫu và phiên bản xe. Trong đó có Tiguan, 6 phiên bản Golf, Touareg Elegance, Touareg Luxury và Teramont X Platinum thuộc nhóm được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; mức quy đổi cao nhất trên nhóm xe có giá bán lớn có thể lên tới khoảng 310 triệu đồng. Teramont President, Teramont Pro, Teramont Pro Max và Teramont được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Hyundai Santa Fe áp dụng tổng ưu đãi tối đa 220 triệu đồng

Hyundai Thành Công tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại diện rộng. Santa Fe có tổng giá trị ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, cao nhất danh mục. Tuy nhiên, con số công bố có thể bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi hội viên cùng giá trị gia hạn bảo hành, không nên hiểu toàn bộ là tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe.

Skoda hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ

Skoda tiếp tục tung chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ làm công cụ kích cầu. Tùy mẫu xe và đời xe, mức quy đổi dao động khoảng 57-150 triệu đồng. Nhóm Kodiaq có giá trị hỗ trợ cao nhất, tiếp đến là Octavia và sau cùng là Karoq.

MG: ưu đãi tới 110 triệu đồng

MG áp dụng chương trình khuyến mãi bao gồm các gói quà tặng kết hợp hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất cho xe sản xuất năm 2025. G50 1.5T AT LUX có tổng giá trị ưu đãi cao nhất 110 triệu đồng; các phiên bản G50 khác được hỗ trợ 96-106 triệu đồng.

Suzuki Jimny 2024 ưu đãi khoảng 95 triệu đồng

Suzuki tập trung áp dụng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ và bảo dưỡng đối với khách hàng có nhu cầu mua xe.

Jimny sản xuất năm 2024 là mẫu có giá trị gói khuyến mại cao, khoảng 95 triệu đồng, theo đó hãng đang thực hiện chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng. Các phiên bản Fronx và XL7 Hybrid nhận hỗ trợ thấp hơn tùy năm sản xuất.

Toyota: Yaris Cross HEV được hỗ trợ khoảng 74 triệu đồng

Toyota duy trì ưu đãi cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Trong đó, Yaris Cross HEV được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 74 triệu đồng; bản máy xăng nhận mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Corolla Cross và Innova Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được “áp” gói ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Honda: City và BR-V được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ

Honda Việt Nam áp dụng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho City, BR-V bản L và BR-V bản G trong tháng 9, tính theo mức lệ phí trước bạ 10%. Với BR-V bản có giá niêm yết 705-713 triệu đồng, giá trị hỗ trợ tương đương khoảng 70,5-71,3 triệu đồng. HR-V bản L và bản G nhận được ưu đãi 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Kia: Carnival giảm tới 70 triệu đồng

Chính sách trong tháng 9 của Kia tiếp tục kết hợp tổng thể các chương trình ưu đãi như lãi suất và bảo hiểm vật chất. Carnival bản động cơ đốt trong được giảm 60-70 triệu đồng. Sportage máy xăng giảm 20-50 triệu đồng, Sportage Hybrid giảm 20 triệu đồng; Sorento Hybrid được ưu đãi khoảng 5-30 triệu đồng tùy phiên bản. Seltos, Sonet và Carens tiếp tục nhận ưu đãi khoảng 10-20 triệu đồng.

Mazda: ưu đãi giá bán tới 69 triệu đồng

Trong tháng 9, Mazda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất mua xe 0% trong năm đầu hoặc trừ trực tiếp vào giá bán. Mức giảm tùy thuộc vào từng dòng xe và phiên bản. Tuy nhiên, những mẫu xe được áp dụng chương trình ưu đãi của Mazda đều có năm sản xuất là 2025.

CX-5 có mức ưu đãi cao nhất 69 triệu đồng; các mẫu khác trong chương trình được giảm thấp hơn tùy phiên bản và điều kiện áp dụng.

Cuộc đua ưu đãi bước vào giai đoạn quyết liệt

Làn sóng khuyến mại tháng 9/2026 cho thấy áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô đang gia tăng trước và cả sau tháng Ngâu, nhiều hãng đồng thời dùng giảm tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi tài chính để kéo khách hàng, tăng chỉ tiêu doanh số. Những mẫu xe có năm sản xuất cũ hoặc lượng tồn kho lớn thường nhận mức hỗ trợ cao hơn.

Với người mua, mức ưu đãi lớn chưa chắc đồng nghĩa giá lăn bánh thấp nhất. Cần tách rõ phần giảm trực tiếp vào giá xe với quà tặng dịch vụ, bảo hiểm, bảo dưỡng và quyền lợi tài chính đi kèm; đồng thời kiểm tra năm sản xuất, phiên bản, số lượng xe áp dụng và điều kiện, chính sách ưu đãi gói vay trước khi ký hợp đồng.