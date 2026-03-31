Lộ tin Ford Ranger Raptor V6 ra mắt Việt Nam tháng 5 tới

Thị trường xe bán tải hiệu năng cao tại Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt mới khi các đại lý trên toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc cho phiên bản Ford Ranger Raptor V6 3.0L. Theo các nguồn tin chưa xác thực, mẫu siêu bán tải này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 tới dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thay thế dần cấu hình động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo hiện hữu.

Điểm nhấn quan trọng nhất của phiên bản này là khối động cơ xăng EcoBoost V6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất lên tới 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm. So với bản máy dầu hiện hành, động cơ mới mạnh hơn tới 182 mã lực và tăng thêm 83 Nm sức kéo. Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh có thêm chế độ 4A (4 bánh toàn thời gian), giúp tối ưu lực kéo trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Dù nâng cấp mạnh về sức mạnh, Ranger Raptor vẫn duy trì hệ thống treo sử dụng phuộc FOX 2,5 inch tích hợp công nghệ Live Valve (PSD), cho phép giảm xóc thích ứng tức thì theo địa hình. Xe vẫn giữ nguyên bộ khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái, trong đó nổi bật là chế độ Baja hỗ trợ chạy địa hình tốc độ cao và tính năng Trail Control giúp kiểm soát tốc độ khi off-road.

Về ngoại thất, phiên bản máy xăng V6 không có quá nhiều khác biệt so với bản máy dầu, ngoại trừ hệ thống ống xả kép thể thao phía sau. Xe vẫn duy trì diện mạo hầm hố với đèn pha Performance LED ma trận, mâm 17 inch sơn đen và bộ lốp địa hình 32 inch chuyên dụng.

Bên trong khoang lái, Ford trang bị cho Raptor V6 bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc. Hệ thống giải trí cao cấp với dàn âm thanh 10 loa Bang & Olufsen vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Sự thay đổi đáng chú ý nằm ở vô lăng, nơi tích hợp thêm các nút bấm điều chỉnh nhanh chế độ giảm xóc, độ nặng vô lăng và âm thanh ống xả, cùng nút "R" hỗ trợ cài đặt nhanh chế độ lái cá nhân hóa.

Khối động cơ xăng EcoBoost V6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất lên tới 392 mã lực.

Việc đưa phiên bản máy xăng V6 về Việt Nam cho thấy Ford đang muốn củng cố vị thế dẫn đầu trong nhóm bán tải hiệu năng cao, nơi vốn chưa có đối thủ trực tiếp xứng tầm. Mặc dù cấu hình động cơ dung tích lớn có thể khiến giá xe tăng cao do các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, Ranger Raptor V6 vẫn được dự báo sẽ thu hút nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm vận hành thuần túy và sức mạnh cơ bắp.

Sự xuất hiện của Raptor V6 3.0L cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi động cơ toàn cầu của hãng xe Mỹ, khi các thị trường lớn đều đã dần chia tay bản máy dầu 2.0L trên các dòng xe hiệu năng cao. Đây sẽ là một lựa chọn "chơi" đúng nghĩa cho những tín đồ đam mê off-road và mong muốn sở hữu một mẫu xe mang dòng máu xe đua địa hình thực thụ.