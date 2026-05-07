Ford Ranger Raptor V6 mới ra mắt, giá 1,44 tỷ đồng

Ford Việt Nam vừa giới thiệu bản nâng cấp cho dòng xe bán tải Ranger, với tâm điểm là sự xuất hiện của khối động cơ V6 trên cả hai biến thể Raptor và Wildtrak. Bước đi này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc bán tải mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một mẫu xe vừa có khả năng vận hành cực hạn, vừa tích hợp hệ sinh thái công nghệ thông minh.

Những cải tiến này hứa hẹn thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất và trải nghiệm lái tại thị trường trong nước. Ford Ranger Raptor tiếp tục khẳng định DNA của Ford Performance với vị thế là mẫu bán tải hiệu năng cao dẫn đầu, mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích và khác biệt trong phân khúc. Không chỉ là một chiếc xe, Raptor đại diện cho tinh thần chinh phục giới hạn, nơi sức mạnh, công nghệ và cảm xúc lái hòa quyện.

Từ sau vô-lăng, Ranger Raptor mang lại cảm giác phấn khích đặc trưng lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, với mọi chi tiết đều được thiết kế xoay quanh người lái. Vô-lăng bọc da cao cấp tích hợp lẫy chuyển số bằng hợp kim, các điểm nhấn thể thao cùng ghế ngồi ôm sát thân người giúp tối ưu khả năng kiểm soát và hỗ trợ.

Màn hình kỹ thuật số 12.4 inch hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, tùy chỉnh MyMode điều chỉnh âm thanh ống xả, hệ thống treo và chế độ lái, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan và công nghệ hiện đại. Sức mạnh của Ranger Raptor mới đến từ động cơ V6, dung tích 3.0L EcoBoost xăng, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi gần như tức thì nhờ hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua.

Với công suất 390 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút, động cơ mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn mượt mà và kiểm soát tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Công nghệ EcoBoost đồng thời tối ưu hiệu suất, độ nhạy và độ bền, mang lại trải nghiệm lái linh hoạt và chính xác.

Kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ranger Raptor không chỉ vận hành mạnh mẽ trên đường nhựa mà còn thể hiện khả năng vượt địa hình ấn tượng trên nhiều dạng địa hình từ tốc độ cao đến off-road khắc nghiệt. Khả năng này đã được kiểm chứng tại các giải đua khắc nghiệt như Baja 1000, nơi Ranger Raptor đã giành chiến thắng và chứng minh độ bền bỉ của hệ truyền động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Cùng với hộp số tự động 10 cấp được tối ưu riêng cho từng cấp số, động cơ mới giúp Raptor tăng tốc mượt mà trên các địa hình như sỏi, đất, bùn và cát. Đồng thời, hệ thống ống xả chủ động điều khiển điện tử với 4 chế độ tùy chọn (Yên tĩnh, Bình thường, Thể thao và Baja) cho phép điều chỉnh âm thanh động cơ từ êm ái đến mạnh mẽ.

Một điểm nhấn nổi bật của Ranger Raptor là hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới với công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực điều khiển điện tử. Bộ giảm xóc FOX 2,5 inch với công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực hấp thụ dao động từ mặt đường, tích hợp công nghệ kiểm soát tiên tiến với khả năng điều chỉnh lực giảm chấn theo hành trình hoạt động của hệ thống treo.

Bộ giảm xóc đường kính 2,5 inch này là loại lớn nhất từng được trang bị trên Ranger Raptor, sử dụng dầu tích hợp Teflon™ giúp giảm ma sát khoảng 50% so với thế hệ trước. Hệ thống van điều khiển điện tử này được phát triển nhằm mang lại sự êm ái vượt trội khi vận hành trên đường nhựa, đồng thời tối ưu chất lượng vận hành off-road ở cả tốc độ cao và thấp.

Trải nghiệm lái tiếp tục được nâng cao với 7 chế độ lái tùy chọn, bao gồm chế độ Raptor Mode cho phép người lái cá nhân hóa phản hồi vô-lăng, đặc tính hệ thống treo và âm thanh ống xả theo điều kiện vận hành. Đặc biệt, chế độ Baja lấy cảm hứng từ đua sa mạc cho phép xe duy trì hiệu suất tối đa ở tốc độ cao trên địa hình phức tạp, mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích và khác biệt.

Ranger Raptor còn được trang bị hệ thống Trail Control™, tương tự như cruise control dành cho off-road. Người lái chỉ cần thiết lập tốc độ mong muốn (dưới 32 km/h), hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ga và phanh, giúp người lái tập trung điều khiển vô-lăng khi di chuyển qua địa hình khó.

Bên cạnh hiệu năng, Ranger Raptor cũng nâng tầm trải nghiệm trong cabin với hệ thống âm thanh 10 loa Bang & (B&O), tự động điều chỉnh theo tốc độ xe và độ ồn trong khoang, đảm bảo chất lượng âm thanh rõ nét và sống động. Các trang bị như hệ thống ống xả tùy chỉnh âm thanh, camera 360 độ và đèn chiếu sáng vùng tiếp tục khẳng định Raptor không chỉ mạnh mẽ về vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm phong cách sống.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái đầy cảm xúc, Ranger Raptor không chỉ là một mẫu bán tải, mà còn là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt, cá tính và sự tự tin để chinh phục mọi giới hạn.

Hiện xe đang có mức giá bán là 1,448 tỷ đồng và được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và thông qua kênh phân phối chính hãng.