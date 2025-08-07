So găng thiết kế dị biệt: Xforce hay Creta độc lạ hơn?

Năm 2025, phân khúc SUV đô thị hạng B tại Việt Nam tiếp tục nóng lên với sự cạnh tranh gay gắt giữa các mẫu xe đột phá về thiết kế và công nghệ. Tiêu biểu nhất là Mitsubishi Xforce hoàn toàn mới và Hyundai Creta bản nâng cấp. Hai mẫu xe không chỉ “so găng” về mặt thẩm mỹ mà còn thể hiện sự khác biệt trong triết lý thiết kế, vận hành và trang bị tiện nghi, tạo nên nhiều tranh luận sôi nổi về gu thẩm mỹ xe của người Việt hiện đại giữa cá tính cá nhân và tính đại chúng.

Mitsubishi Xforce: Hầm hố, đậm chất Nhật, phá cách rõ nét

Thiết kế ngoại thất: Xforce mang ngoại hình mạnh mẽ, hầm hố, thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới của Mitsubishi, với lưới tản nhiệt lớn góc cạnh, đèn LED định vị chữ T sắc sảo, thân xe dập nổi mạnh mẽ, và mâm hợp kim đa chấu 18 inch cỡ lớn. Xe có kích thước tổng thể 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm, và điểm nhấn là khoảng sáng gầm tới 222 mm – thuộc loại cao nhất trong phân khúc, giúp xe linh hoạt trên địa hình đa dạng từ đô thị đến pha chút off-road. Góc tới 21 độ, góc thoát 30,5 độ làm tăng tính thực dụng cho khả năng chinh phục địa hình.

Nội thất và tiện nghi: Không gian cabin rộng rãi, thiết kế hướng tới trải nghiệm cao cấp với bộ ghế thể thao bọc da, màn hình kép liền mạch gồm màn hình trung tâm 12,3 inch cùng hệ thống âm thanh cao cấp Yamaha Dynamic Sound, điều hòa tự động cảm ứng và sạc không dây. Một điểm đặc biệt là xe có 4 chế độ lái đa dạng: Normal, Wet, Gravel, Mud, giúp linh hoạt trong nhiều điều kiện đường sá và thời tiết.

Động cơ & vận hành: Xforce trang bị động cơ MIVEC 1.5L, 4 xi-lanh, công suất cực đại 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 141 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước/sau kiểu MacPherson/dầm xoắn được hiệu chỉnh riêng biệt cho đường Việt Nam, mang lại khả năng vận hành êm ái, ổn định trên nhiều địa hình.

An toàn: Xe có hệ thống an toàn hiện đại với 6 túi khí, phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chuyển làn và đèn pha tự động.

Phiên bản và giá bán: Xforce gồm 4 phiên bản từ GLX (599 triệu) đến Ultimate (705 triệu đồng), phục vụ đa dạng nhu cầu và túi tiền khách hàng Việt.

Hyundai Creta 2025: Hiện đại, tinh tế, dễ tiếp cận

Thiết kế: Creta bản nâng cấp lắp ráp trong nước gây ấn tượng với lưới tản nhiệt đa giác Parametric Jewel cỡ lớn, đèn DRL hình chữ L sắc nét, thân xe vuốt góc hiện đại, mang phong cách SUV châu Âu nhưng vẫn giữ sự hài hòa, không gây “sốc” thị giác. Kích thước xe 4.315 x 1.790 x 1.660 mm, khoảng sáng gầm chuẩn 200 mm phù hợp nhu cầu đô thị.

Nội thất: Trang bị ghế bọc da, màn hình cảm ứng 10,25 inch, có đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh tăng cảm giác cao cấp, điều hòa tự động, cùng hệ thống kết nối thông minh và công nghệ an toàn SmartSense hàng đầu phân khúc, hướng tới sự tiện dụng, thoải mái cho người dùng.

Động cơ: Động cơ xăng 1.5L sản sinh 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Xe thuộc phân khúc có giá từ 599 đến 730 triệu đồng, rất cạnh tranh và dễ tiếp cận với khách hàng trẻ tại đô thị.

An toàn: Hyundai Creta 2025 được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn như hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và các tính năng camera 360 độ, giúp người lái an tâm hơn trong di chuyển.

Đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam năm 2025

Mẫu xe Động cơ (mã lực) Kích thước (DxRxC, mm) Khoảng sáng gầm (mm) Giá bán đề xuất (triệu VNĐ) Điểm nhấn thiết kế Mitsubishi Xforce 1.5L (105) 4390 x 1810 x 1660 222 599 – 705 Dynamic Shield thế hệ mới, đèn LED chữ T Hyundai Creta 1.5L (115) 4315 x 1790 x 1660 200 599 – 730 Lưới tản nhiệt đa giác, hiện đại, tinh tế Honda HR-V Turbo 1.5L (174) 4385 x 1790 x 1590 181 699 – 869 Thiết kế coupe SUV, đèn LED toàn phần Toyota Yaris Cross 1.5L (106) / Hybrid 4310 x 1770 x 1615 188 650 – 777 SUV đô thị trẻ trung, nhiều phiên bản Kia Seltos 1.5L (113) / Turbo 4365 x 1800 x 1645 190 584 – 739 Facelift góc cạnh, đa dạng màu sắc Toyota Corolla Cross 1.8L (140) / Hybrid 4460 x 1825 x 1620 161 828 – 955 Thiết kế hoà nhã, nhiều công nghệ Hyundai Kona 2.0L (147) / Turbo 1.6L (190) 4385 x 1825 x 1580 170 636 – 750 Ngoại hình hiện đại, nội thất trẻ trung

Ai độc lạ hơn?

Xforce thực sự là mẫu xe phá cách trong phân khúc B-SUV. Thiết kế “lấy cảm hứng off-road đô thị” với điều chỉnh khoảng sáng gầm, 4 chế độ lái đa địa hình, nội thất bóng bẩy với màn hình kép và hệ thống âm thanh Yamaha đẳng cấp đưa Xforce đến gần hơn với nhóm khách hàng ưa sự nổi bật, cá tính đậm nét, khác biệt hẳn so với các mẫu SUV truyền thống.

Creta giữ lại phong cách hiện đại, tinh tế, dễ dàng thu hút người dùng đa dạng bằng vẻ đẹp hài hòa, tiện nghi đầy đủ và vận hành bền bỉ. Đây là lựa chọn hợp lý cho khách hàng đô thị ưu tiên sự ổn định, trang bị công nghệ an toàn cao cấp, dễ tiếp cận về giá.

Cạnh tranh với các đối thủ: Dù Honda HR-V nổi bật về động cơ mạnh mẽ với turbo, Toyota Yaris Cross đa dạng phiên bản hybrid cho khách hàng thân thiện môi trường, Kia Seltos màu sắc trẻ trung, và Corolla Cross mạng lưới công nghệ an toàn mạnh, thì chưa mẫu nào thực sự ngông nghênh và khác biệt độc bản như Xforce.

Kết luận

Nếu bạn là người yêu thích cái mới, cá tính riêng biệt và không sợ thử thách, Xforce là lựa chọn cực kỳ đáng giá trong phân khúc B-SUV 2025. Còn nếu bạn cần một mẫu SUV đô thị hiện đại, tinh tế, dễ sử dụng cho cả gia đình và phù hợp với điều kiện đường sá và kinh tế đô thị, Creta là sự lựa chọn an toàn nhưng không kém phần cá tính.

Sân chơi SUV đô thị năm 2025 tại Việt Nam ngày càng đa dạng và hấp dẫn, với mỗi mẫu xe mang một diện mạo, phong cách vận hành và công nghệ riêng, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt, khiến người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với xu hướng sống và cá tính riêng.