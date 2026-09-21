Yamaha sắp ra mắt xe ga mới, sở hữu loạt trang bị cao cấp vượt mặt SH

Theo những thông tin hiện có, NMAX Turbo 2027 nhiều khả năng sẽ chỉ trải qua một đợt nâng cấp giữa vòng đời, hay còn gọi là Facelift, thay vì chuyển sang một thế hệ hoàn toàn mới. Nguyên nhân là phiên bản NMAX Turbo hiện tại mới được giới thiệu vào năm 2024 và nền tảng kỹ thuật của mẫu xe này vẫn còn tương đối mới.

Khu vực có khả năng thay đổi rõ rệt nhất trên NMAX 2027 được cho là phần đầu xe. Trong đó, cụm đèn pha có thể được thiết kế lại với kiểu dáng thon gọn và mang phong cách mạnh mẽ hơn. Kính chắn gió và phần ốp đầu xe cũng có thể được điều chỉnh các đường nét nhằm tạo sự đồng nhất với ngôn ngữ thiết kế mới trên dòng maxi-scooter của Yamaha.

Mặc dù những thay đổi này không tác động đến toàn bộ kết cấu của xe, nhưng việc làm mới đồng thời cụm đèn pha, kính chắn gió và ốp đầu xe vẫn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về diện mạo. Đặc biệt, phần đầu xe vốn là khu vực dễ nhận thấy nhất khi nhìn trực diện, nên chỉ một số thay đổi nhỏ về thiết kế cũng có thể khiến NMAX Turbo mang diện mạo mới rõ ràng hơn so với phiên bản hiện tại.

Thời điểm năm 2027 cũng được xem là khá phù hợp nếu Yamaha thực sự có kế hoạch thực hiện Facelift cho NMAX Turbo. NMAX thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2015, sau đó bước sang thế hệ thứ hai vào cuối năm 2019. Đến tháng 6/2024, Yamaha tiếp tục đưa NMAX Turbo vào thị trường, đánh dấu một bước phát triển mới của dòng xe tay ga này với sự xuất hiện của hệ thống truyền động YECVT.

Một trong những công nghệ quan trọng nhất trên NMAX Turbo hiện tại là hệ thống Yamaha Electric Continuously Variable Transmission, viết tắt là YECVT. Dù tên gọi NMAX “Turbo” có thể khiến nhiều người liên tưởng đến động cơ tăng áp, thực tế mẫu xe này không sử dụng Turbocharger. YECVT là hệ thống sử dụng mô-tơ điện để điều khiển tỷ số truyền của hộp số vô cấp CVT, qua đó giúp người lái chủ động hơn trong việc điều chỉnh đặc tính truyền động của xe.

NMAX Turbo hiện được trang bị hai chế độ vận hành là T-Mode và S-Mode. Trong đó, T-Mode, viết tắt của Town Commuting, hướng đến nhu cầu di chuyển thông thường trong đô thị, còn S-Mode, viết tắt của Sport Touring, mang đến phản ứng vận hành linh hoạt và thể thao hơn.

Bên cạnh đó, YECVT còn đi kèm chức năng Y-Shift với ba mức điều chỉnh gồm Low, Medium và High. Hệ thống này có thể được sử dụng trong quá trình tăng tốc hoặc khi người lái muốn tăng lực hãm động cơ trong quá trình giảm tốc. Đây chính là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của NMAX Turbo so với những mẫu xe tay ga sử dụng CVT truyền thống.

Nếu NMAX 2027 chỉ được nâng cấp theo hướng Facelift, hệ thống YECVT nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục được giữ lại và đóng vai trò là một trong những công nghệ chủ đạo của mẫu xe. Việc duy trì nền tảng kỹ thuật hiện tại cũng giúp Yamaha tập trung nguồn lực vào thiết kế và trang bị thay vì phải phát triển một hệ thống truyền động hoàn toàn mới.

Về sức mạnh, NMAX Turbo hiện sử dụng máy Blue Core xi-lanh đơn, 4 van, SOHC, dung tích 155,09 cc và được tích hợp công nghệ VVA. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,3 kW, tương đương khoảng 15,4 PS tại 8.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử và bình xăng có dung tích 7,1 lít.

NMAX Turbo hiện có trọng lượng vận hành khoảng 135 kg, chiều cao yên ở mức 770 mm và sử dụng bộ mâm 13 inch. Kích thước lốp trước là 110/70, trong khi lốp sau có kích thước 130/70. Với nền tảng động cơ và khung gầm vẫn còn khá mới, khả năng Yamaha thay đổi toàn bộ hệ thống động lực trên phiên bản 2027 được đánh giá là không cao. Thay vào đó, những thay đổi nhiều khả năng sẽ tập trung vào thiết kế và các trang bị đi kèm.

Ở phiên bản cao cấp NMAX Turbo Tech MAX, Yamaha hiện đã cung cấp một danh sách trang bị tương đối phong phú. Xe được trang bị màn hình TFT tích hợp hệ thống dẫn đường thông qua Garmin StreetCross, đồng thời hỗ trợ Y-Connect để kết nối với điện thoại thông minh và hiển thị các thông báo cần thiết.

Về mặt an toàn, NMAX Turbo Tech MAX sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control System, hay TCS, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Mẫu xe cũng có chìa khóa thông minh Smart Key, hệ thống Stop & Start giúp tạm thời ngắt động cơ khi dừng xe, cổng sạc USB Type-C và cốp chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 25 lít.

Phiên bản Tech MAX còn được trang bị yên sử dụng vật liệu đặc biệt cùng những chi tiết hoàn thiện riêng nhằm tạo sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Ultimate được bổ sung Performance Damper, một trang bị được thiết kế nhằm tăng độ ổn định và cải thiện khả năng kiểm soát thân xe.

Hiện Yamaha chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này, và vẫn cần thời gian để xác định liệu NMAX Turbo 2027 có thực sự được giới thiệu hay không.