Lexus trình làng mẫu xe xe ES thế hệ mới và thêm bản thuần điện

Lexus đã chính thức giới thiệu ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026. Tại Đông Nam Á, Lexus ES được phân phối với hai phiên bản gồm ES 350h Luxury sử dụng hệ truyền động hybrid và ES 350e Luxury chạy điện hoàn toàn. Xe có giá bán lần lượt là 1,299 tỷ Rupiah tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng và 1,480 tỷ Rupiah tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng.

Lexus ES thế hệ mới được phát triển trên phiên bản nâng cấp của nền tảng TNGA-K, đồng thời sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Xe có chiều dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, đưa ES tiến gần hơn tới phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn mà Lexus LS đang góp mặt.

Lexus đã chính thức giới thiệu ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026.

Ngoại thất của xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới "Cleantech × Elegance", với phần đầu xe được tạo hình sắc nét hơn, thân xe sử dụng nhiều đường gân nổi và các mảng khối lớn nhằm tạo cảm giác hiện đại. So với thế hệ tiền nhiệm, tổng thể thiết kế mang phong cách tương lai hơn nhưng vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của thương hiệu Lexus.

Khoang cabin của Lexus ES thế hệ thứ tám được thiết kế lại theo hướng hiện đại, với màn hình kích thước lớn và giao diện điều khiển mới. Bên cạnh đó, mẫu sedan hạng sang này tiếp tục được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, phù hợp với định hướng điện hóa của Lexus trong giai đoạn mới.

Lexus ES được phân phối với hai phiên bản gồm ES 350h Luxury sử dụng hệ truyền động hybrid.

Biến thể ES 350e đánh dấu bước tiến mới của Lexus trong chiến lược điện hóa khi lần đầu tiên dòng ES được trang bị hệ truyền động thuần điện. Xe được trang bị một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 221 mã lực và mô-men xoắn cực đại 289 Nm. Bộ pin dung lượng 74,7 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW.

Theo công bố của Lexus, ES 350e có phạm vi hoạt động tối đa 685 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nếu quy đổi sang chu trình WLTP, quãng đường di chuyển ước tính đạt khoảng 560km sau mỗi lần sạc đầy.

Khoang cabin của Lexus ES thế hệ thứ tám được thiết kế lại theo hướng hiện đại.

Trong khi đó, phiên bản ES 350h Luxury tiếp tục được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L A25A-FXS kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 243 mã lực đi cùng dẫn động cầu trước. Tùy chọn dẫn động bốn bánh E-Four hiện chỉ được phân phối tại thị trường Nhật Bản.