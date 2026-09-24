Hyundai Tucson XRT thế hệ mới trình làng, diện mạo cực chiến

Được phát triển trên nền tảng Tucson thế hệ thứ năm, XRT sở hữu nhiều thay đổi ngoại thất nhằm tạo khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt thiết kế riêng, kết hợp tấm bảo vệ gầm kích thước lớn. Cản trước, cản sau, vòm bánh xe và khu vực mép dưới cửa đều được bổ sung các mảng ốp màu đen, mang đến vẻ ngoài chắc chắn hơn.

Tucson XRT sử dụng bộ mâm màu đen với logo XRT thay cho logo Hyundai. Phía sau xe là cản sau thiết kế riêng cùng tấm bảo vệ gầm, trong khi huy hiệu HTRAC trên cửa hậu cho thấy xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Một số chi tiết ngoại thất còn được tạo họa tiết màu đen lấy cảm hứng từ vật liệu carbon rèn, góp phần tăng vẻ cá tính và cao cấp cho mẫu SUV.

Bên trong cabin, Hyundai Tucson XRT tiếp tục duy trì phong cách riêng với thảm sàn thiết kế dành riêng cho phiên bản này, ghế bọc vật liệu đặc trưng của XRT và các chi tiết trang trí tông màu tối. Những thay đổi này giúp khoang nội thất XRT khác biệt rõ hơn so với các phiên bản Tucson thông thường.

Tương tự Tucson thế hệ mới, XRT có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Chiều dài xe tăng 60 mm, chiều rộng tăng 40 mm và chiều dài cơ sở tăng 30 mm. Góc mở cửa sau được nâng lên 83 độ, tạo thêm thuận tiện cho hành khách khi ra vào xe.

Hyundai cũng thực hiện một số cải tiến nhằm nâng cao khả năng vận hành và sự thoải mái. Hệ số cản gió của Tucson thế hệ mới giảm từ 0,33 xuống 0,30, trong khi kính xe dày hơn cùng những điều chỉnh tại giá đỡ động cơ và hộp số giúp hạn chế tiếng ồn, rung động truyền vào khoang cabin.

Hiện Hyundai chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật riêng của Tucson XRT tại Hàn Quốc. Ngoài hệ dẫn động HTRAC và những thay đổi về thiết kế, hãng cũng chưa xác nhận liệu phiên bản XRT có được điều chỉnh về mặt cơ khí so với Tucson tiêu chuẩn hay không.

Hyundai Tucson thế hệ thứ năm và XRT dự kiến được bán tại Hàn Quốc trong thời gian tới, trong khi giá bán và kế hoạch phân phối tại các thị trường khác vẫn chưa được công bố.