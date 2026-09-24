Ngắm xe địa hình Yamaha WR155R mới, giá 79 triệu đồng

WR155R 2026 được Yamaha Việt Nam phân phối rộng rãi hơn thay vì chỉ bán tại hệ thống Revzone. Mẫu xe địa hình 155cc có thiết kế Enduro đặc trưng, khoảng sáng gầm 245 mm và giá đề xuất 79 triệu đồng. WR155R sở hữu kiểu dáng đặc trưng của dòng Enduro với thân xe cao, gọn và tư thế lái thẳng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.145 x 840 x 1.200 mm, chiều dài cơ sở 1.430 mm. Chiều cao yên đạt 880 mm, khoảng sáng gầm 245 mm và trọng lượng ướt 134 kg. Những thông số này giúp WR155R có khoảng sáng lớn để vượt qua các đoạn đường gồ ghề, đồng thời duy trì khả năng sử dụng trên đường phố.

WR155R 2026 được Yamaha Việt Nam phân phối rộng rãi hơn thay vì chỉ bán tại hệ thống Revzone.

Phần đầu xe được thiết kế tối giản, sử dụng đèn pha halogen cùng đèn báo rẽ dạng tương tự. Xe có thêm đèn hazard. Phía sau là cụm đèn hậu nhỏ gọn, trong khi hệ thống ống xả được đặt cao và ôm sát thân xe. WR155R sử dụng khung Semi-Double Cradle.

Phần đầu xe được thiết kế tối giản, sử dụng đèn pha halogen cùng đèn báo rẽ dạng tương tự.

Hai bánh có kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, kết hợp lốp đa địa hình với gai sâu. Đây là cấu hình phổ biến trên những mẫu xe hướng đến khả năng vận hành off-road. Yamaha trang bị cho WR155R cặp phuộc trước KYB đường kính 41mm, hành trình 215 mm.

Hai bánh có kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau.

Phía sau là giảm xóc Monocross dạng liên kết với hành trình 185 mm. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng phanh đĩa. Gắp sau được thiết kế để đáp ứng yêu cầu vận hành trên nhiều loại địa hình. Xe cũng có yên phẳng và ghi đông rộng, cho phép người lái thay đổi tư thế dễ dàng khi di chuyển trên đường địa hình.

WR155R sử dụng màn hình LCD đơn sắc, hiển thị các thông tin gồm tốc độ, vòng tua động cơ, quãng đường, hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, đồng hồ, vị trí số và trạng thái hoạt động của VVA. Trang bị trên xe được giữ theo hướng thực dụng, phù hợp với đặc tính của một mẫu dual-sport thay vì tập trung quá nhiều vào tiện nghi.

Động cơ 155 cc tích hợp VVA

WR155R được trang bị khối động cơ 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 155 cc.

WR155R sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 155 cc, tích hợp công nghệ Variable Valve Actuation (VVA). Động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 16,5-16,7 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3Nm tại 6.500 vòng/phút.

WR155R sử dụng màn hình LCD đơn sắc, hiển thị các thông tin gồm tốc độ, vòng tua động cơ,

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Xe còn được trang bị bộ ly hợp Assist & Slipper, giúp thao tác sang số nhẹ hơn và hạn chế hiện tượng giật khi giảm tốc. Tại Việt Nam, Yamaha WR155R 2026 có hai lựa chọn màu đen và xanh GP, giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe dự kiến được giao đến khách hàng từ ngày 25/9.

Đáng chú ý, Yamaha đang mở rộng phạm vi phân phối WR155R tới hệ thống đại lý xe máy phổ thông, thay vì chỉ giới hạn tại Revzone như trước đây. Theo Yamaha, động thái này nhằm đưa dòng xe địa hình WR đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ và mở rộng cộng đồng người chơi off-road.

Với mức giá 79 triệu đồng, WR155R nằm trong nhóm xe địa hình cỡ nhỏ dành cho khách hàng muốn sử dụng hàng ngày nhưng vẫn đủ cấu hình để khám phá những cung đường khó.