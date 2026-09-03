Land Rover dời thời gian ra mắt Defender điện vì xe xăng bán chạy

Jaguar Land Rover (JLR) vừa quyết định lùi thời điểm ra mắt thế hệ Defender hoàn toàn mới cùng biến thể thuần điện (EV) thêm hai năm. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh dòng Defender máy xăng hiện tại vẫn duy trì sức hút vô cùng lớn trên thị trường toàn cầu.

Theo thông tin từ tờ The Times, nhân sự của JLR đã được thông báo về việc hoãn lịch ra mắt sang thập niên 2030. Nguyên nhân chính xuất phát từ doanh số ấn tượng của thế hệ Defender hiện hành (ra mắt từ năm 2019) với trung bình khoảng 110.000 xe bán ra mỗi năm, chiếm tới 1/3 tổng doanh số toàn tập đoàn.

Bên cạnh đó, Giám đốc Tài chính PB Balaji của JLR cũng đang chịu nhiều áp lực cắt giảm chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thuế quan mới từ phía Mỹ gây ảnh hưởng đến xe nhập khẩu (Defender hiện lắp ráp tại Slovakia và chịu mức thuế 15% khi vào thị trường Mỹ).

Phiên bản Land Rover Defender động cơ xăng đang được phân phối.

Do nền tảng khung gầm hiện tại của Defender không thể tích hợp hệ truyền động thuần điện, JLR bắt buộc phải phát triển một kiến trúc khung gầm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sức hút kéo dài của bản máy xăng khiến hãng xe Anh Quốc không vội vã trong việc thay thế dòng sản phẩm chủ lực này.

Khác với Defender cỡ lớn, dự án phát triển mẫu SUV cỡ nhỏ (thường gọi là "baby Defender") vẫn được triển khai theo đúng lộ trình ban đầu. Dù vậy, định hướng hệ truyền động của mẫu xe này đã có sự thay đổi chiến lược: Tối ưu nền tảng EMA: Thay vì chỉ bán ra dưới dạng xe thuần điện (BEV) như kế hoạch ban đầu, kiến trúc khung gầm EMA đang được tinh chỉnh để hỗ trợ thêm các tùy chọn động cơ Hybrid truyền thống.

Thích ứng với thị trường: Động thái bổ sung biến thể Hybrid diễn ra trong bối cảnh sức mua xe điện có dấu hiệu chững lại tại nhiều thị trường lớn, nhường chỗ cho sự gia tăng nhu cầu đối với các dòng xe lai xăng-điện.