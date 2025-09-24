Loạt xe Land Rover Defender tăng giá giúp chủ nhân trở thành triệu phú

Sau 9 năm tùy chỉnh và kinh doanh, thương vụ này giúp Twisted Automotive thu về hơn 50 triệu bảng Anh. Cụ thể, Năm 2015, Land Rover tuyên bố ngừng sản xuất dòng xe Defender huyền thoại sau gần 70 năm. Trong khi nhiều người hâm mộ tiếc nuối, chủ sở hữu Twisted Automotive tại North Yorkshire, Charles R. Fawcett lại nhìn thấy cơ hội vàng.

Ông đã mạnh dạn đặt mua tới 240 chiếc Defender cuối cùng, bất chấp việc không đủ vốn để mua đứt ngay lập tức. Nhờ mối quan hệ thân thiết với hãng xe, Fawcett đạt được thỏa thuận thanh toán khi nhận hàng, cùng mức chiết khấu 14,8%.

Mỗi chiếc Defender trong lô hàng đặc biệt này có giá 22.600 bảng Anh (30.600 USD), tổng giá trị đơn hàng khoảng 5,42 triệu bảng Anh (7,3 triệu USD). Thay vì giữ nguyên xe để bán lại, Fawcett lựa chọn con đường tốn kém và tỉ mỉ hơn: tùy chỉnh và đại tu từng chiếc để tạo ra những phiên bản Defender “Twisted” độc bản.

Ban đầu, những chiếc xe này được bán ra với giá từ 70.000 - 90.000 bảng Anh (95.000 - 122.000 USD). Nhưng nhờ danh tiếng và tay nghề tinh xảo, giá trị hiện tại của chúng đã tăng vọt lên mức 180.000 - 320.000 bảng Anh (244.000 - 433.000 USD).

Theo Fawcett, mỗi chiếc Defender được Twisted bỏ ra tới 1.500 giờ để tinh chỉnh, sử dụng những linh kiện và quy trình đã được phát triển trong hơn 25 năm. Chính sự tỉ mỉ này giúp thương hiệu giữ vững chỗ đứng trong thị trường phục chế xe sang.

Trong 9 năm kể từ khi Defender bị khai tử, Twisted Automotive đã đạt doanh thu hơn 50 triệu bảng Anh, phần lớn nhờ vào “kho báu” Defender mà Fawcett đã đặt cược năm nào. Đến nay, chỉ còn 25 chiếc cuối cùng trong bộ sưu tập đặc biệt này. “Tôi sẽ rất buồn khi thấy chúng ra đi, nhưng chắc chắn sẽ giữ lại một vài chiếc cho riêng mình”, Fawcett chia sẻ.

Thương vụ Defender được xem là quyết định táo bạo nhưng sáng suốt, biến khoản đầu tư mạo hiểm thành một cú hit lịch sử trong ngành xe độ. Không chỉ mang về hàng chục triệu bảng doanh thu, nó còn đưa tên tuổi Twisted Automotive lên tầm cao mới, trở thành biểu tượng trong giới phục chế và độ xe sang trọng.