Xe ga 125cc mới động cơ mạnh, thiết kế đẹp, trang bị không kém SH Mode

Hero Xoom 125, mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại Ấn Độ, vừa gây chú ý khi hình ảnh phiên bản mới với phối màu xám nhám kết hợp vàng nổi bật được ra mắt mới đây. Tông màu xám đậm bao phủ các bề mặt chính của xe, tạo nên vẻ nam tính, trong khi các chi tiết màu vàng được bố trí khéo léo ở phần ốp trước, yếm xe và đuôi xe, tạo điểm nhấn bắt mắt. Phiên bản mới này hứa hẹn sẽ thay thế bản màu xám mờ hiện tại trên phiên bản VX cao cấp, mang đến vẻ ngoài sang trọng hơn cho chiếc xe.

Thiết kế tổng thể của Hero Xoom 125 vẫn giữ phong cách thể thao, hầm hố, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Mặt trước của xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng full-LED sắc sảo, tích hợp dải LED định vị ban ngày hình chữ H độc đáo. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối Bluetooth thông minh, hệ thống đèn chiếu theo góc rẽ độc nhất phân khúc, cùng bộ vành hợp kim 12 inch cứng cáp và phanh đĩa phía trước, đảm bảo an toàn và khả năng kiểm soát tốt trong mọi hành trình.

Về sức mạnh vận hành, Hero Xoom 125 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124,6cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9,8 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Động cơ này kết hợp với hệ thống dừng/khởi động thông minh i3S, giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Mặc dù Hero MotoCorp chưa công bố giá chính thức cho phiên bản phối màu mới, nhưng theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ, mức giá dự kiến sẽ không chênh lệch nhiều so với phiên bản VX tiêu chuẩn, hiện có giá niêm yết 83.394 Rupee (khoảng 24 triệu đồng). Đây là mức giá hấp dẫn, khi Hero Xoom 125 rẻ hơn cả Honda Vision, nhưng lại sở hữu động cơ 125cc tương đương với SH Mode và Air Blade.