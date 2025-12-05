Đây là mẫu xe Land Rover Defender Dakar D7X-R dành cho những cuộc đua khắc nghiệt

Land Rover vừa công bố mẫu Defender Dakar D7X-R, phiên bản đua đường trường hoàn toàn mới sẽ chính thức tham dự Dakar Rally 2026. Đây là lần đầu tiên dòng Defender – biểu tượng hơn 70 năm của khả năng vượt địa hình – xuất hiện trong một giải đấu khắc nghiệt ở hạng mục Stock dành cho xe sản xuất thương mại nâng cấp theo chuẩn FIA.

Bước đi này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Land Rover trên đấu trường offroad chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện tham vọng đưa Defender từ hình ảnh SUV địa hình cao cấp trở thành cỗ máy chinh phục sa mạc đúng nghĩa.

Điểm đặc biệt của Defender Dakar D7X-R là xe được phát triển từ mẫu thương mại Defender OCTA mới nhất. Khung thân, hệ truyền động, hộp số tự động 8 cấp và động cơ V8 4.4L twin-turbo vẫn được giữ nguyên theo quy định của FIA cho phân hạng dòng xe Stock.

Điều này giúp D7X-R duy trì được độ bền tiêu chuẩn của xe thương mại – điều hiếm thấy ở Dakar, nơi phần lớn xe thi đấu đều là dạng prototype. Tuy nhiên, phiên bản Dakar đã được Land Rover tinh chỉnh sâu để thích ứng với địa hình sa mạc khắc nghiệt: Khoảng sáng gầm tăng, track mở rộng.

Xe được trang bị lốp 35 inch, mâm offroad chịu lực. Ngoài ra, hệ thống treo hiệu năng cao, hợp tác với Bilstein: với giảm xóc coilover phía trước và cụm giảm chấn kép ở phía sau, tăng khả năng chịu lực khi “bay qua” ổ gà ở tốc độ cao.

Về phần hiệu suất, xe được tối ưu hệ thống làm mát như: két nước lớn, quạt tốc độ thấp, bộ lọc chống cát. Đặc biệt, nắp capo mở rộng luồng khí, tăng khả năng tản nhiệt khi chạy liên tục hàng trăm km dưới nắng sa mạc. Chưa hết, xe còn được trang bị phanh sáu piston trước – bốn piston sau, đĩa thông gió hiệu suất cao. Và tỉ số truyền được tinh chỉnh để tạo mô-men xoắn mạnh hơn ở dải tốc độ thấp. Những điều chỉnh trên vẫn đảm bảo chiếc xe không đánh mất DNA thiết kế và khả năng vận hành nguyên bản của dòng Defender.

Toàn bộ hàng ghế sau được tháo bỏ để nhường chỗ cho bình nhiên liệu 550 lít – yếu tố bắt buộc để vượt qua các chặng đua dài 300–450 km của Dakar Rally. Bên trong khoang xe là một mô hình hoàn toàn mới: Ba bánh dự phòng / Bộ kích thủy lực, túi khí nâng gầm / Bộ dụng cụ cứu hộ và bình nước, phụ tùng, dây hơi.

Ngoài ra, D7X-R còn được trang bị: Khung chống lật theo chuẩn an toàn của FIA / Ghế đua chuyên dụng / Hệ thống định vị rally-raid / Bảng điều khiển chức năng dành riêng cho Dakar và mọi chi tiết xuất hiện trong xe đều phục vụ cho mục tiêu duy nhất: hoàn thành Dakar – giải đua mà gần một nửa số đội thi mỗi năm phải bỏ cuộc.

Một điểm nhấn thú vị là D7X-R có tính năng Flight Mode – chế độ đặc biệt giúp xe tự cân chỉnh lực kéo khi cả 4 bánh… rời khỏi mặt đất. Khi Defender bật Flight Mode, hệ thống điện tử sẽ: Giảm mô-men xoắn tại bánh khi xe “bay” khỏi mặt đất. Xe tự cân bằng khi tiếp đất để tránh sốc lực lên hộp số và hệ thống dẫn động và hạn chế trượt hoặc văng khi hạ xuống cát mềm.

Land Rover mô tả đây là “công nghệ dành cho sa mạc”, mang lợi thế lớn khi xe lao qua các đồi cát (dunes) ở tốc độ cao – một trong những thử thách nặng nhất của Dakar. Ngoại thất livery “Geo Palette”: cảm hứng từ sa mạc. Đặc biệt, D7X-R khoác lên mình lớp livery Geo Palette – bộ áo mới có họa tiết mô phỏng tinh hoa của sa mạc.

Thiết kế này không chỉ tạo nhận diện mạnh mẽ trên truyền thông, mà còn giúp chiếc xe trông “thuộc về Dakar” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong tổng quãng đường ~5.000 km (timed stages), họ sẽ trải qua hơn 80 giờ chạy liên tục giữa sỏi đá, cồn cát và điều kiện thời tiết cực đoan.

Ý nghĩa của Defender D7X-R: Land Rover đã “quay lại đúng nơi mình thuộc về”

Với nhiều người yêu offroad, Dakar luôn là “đấu trường cuối cùng” – nơi chỉ những chiếc xe bền bỉ nhất và những tay đua lì lợm nhất mới có cơ hội về đích. Việc Land Rover đưa một chiếc Defender gần như nguyên bản vào Dakar là lời khẳng định mạnh mẽ:

Defender không chỉ là SUV hạng sang, nó vẫn là biểu tượng của tinh thần khám phá, chinh phục và bền bỉ. Bằng cách biến một chiếc xe thương mại thành vũ khí rally-raid thực thụ, Land Rover cho thấy di sản địa hình của hãng vẫn còn đó và chỉ đang chờ cơ hội bùng nổ.

Defender Dakar D7X-R là một trong những bước tiến táo bạo nhất của Land Rover trong nhiều năm qua. Sự kết hợp giữa nền tảng sản xuất nguyên bản và nâng cấp rally-raid chuyên sâu biến D7X-R thành mẫu Defender hầm hố nhất từng được chế tạo. Nó mở ra cánh cửa để Defender quay lại đúng bản chất: một cỗ máy vượt địa hình dành cho những cuộc phiêu lưu khắc nghiệt nhất.