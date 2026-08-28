Lamborghini giới thiệu mẫu siêu xe Temerario Tricolore

Lamborghini vừa giới thiệu Temerario Tricolore, mẫu xe độc bản được tạo ra nhằm tôn vinh nghệ thuật chế tác, thiết kế và tinh thần Italy. Đây cũng là lần đầu tiên cái tên Tricolore xuất hiện trở lại trên một mẫu Lamborghini sau 15 năm.

Temerario Tricolore được Lamborghini Centro Stile phối hợp cùng bộ phận cá nhân hóa Ad Personam phát triển. Xe sở hữu ngoại thất phối ba tông màu, gồm xanh Blu Marinus ở phần thân dưới, trắng Bianco Monocerus ở phía trên và đen Nero Noctis trên nóc xe, gương chiếu hậu cùng bộ mâm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm trên nắp ca-pô với dải màu xanh, trắng và đỏ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy. Thiết kế này gợi nhớ đến dải màu từng xuất hiện trên Lamborghini Gallardo LP 550-2 Tricolore ra mắt năm 2011.

Temerario Tricolore sử dụng hệ thống plug-in hybrid gồm động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép.

Khoang nội thất sử dụng tông đen Nero Ade, kết hợp đường chỉ khâu tương phản màu đỏ Rosso Alala. Lamborghini cũng bổ sung hình ảnh mô phỏng dáng xe và logo Tricolore trên các tấm ốp cửa, tạo dấu ấn riêng cho phiên bản độc bản.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm trên nắp ca-pô với dải màu xanh, trắng và đỏ lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy.

Temerario Tricolore sử dụng hệ thống plug-in hybrid gồm động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, đi kèm ba mô tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và cụm pin 3,8 kWh. Tổng công suất đạt 907 mã lực, mô-men xoắn cực đại 730 Nm.

Với sức mạnh này, Temerario có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 343 km/h. So với Gallardo LP 550-2 Tricolore, mẫu xe mới mạnh gần gấp đôi. Gallardo sử dụng động cơ V10, dung tích 5.2L hút khí tự nhiên, cho công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm.

Lamborghini chưa công bố giá bán của Temerario Tricolore. Với việc chỉ được sản xuất 01 chiếc, đây nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu xe đặc biệt dành cho vị khách hàng là nhà sưu tầm.