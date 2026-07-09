Lamborghini Urus SE Performante mạnh nhất từ trước đến nay lộ diện

Lamborghini vừa trình làng Urus SE Performante 2027, phiên bản hiệu suất cao mới của dòng SUV hệ truyền động PHEV. Mẫu xe không chỉ được nâng cấp sức mạnh mà còn cải tiến khí động học, hệ thống treo và công nghệ vận hành nhằm tăng trải nghiệm lái thể thao.

Về ngoại hình, Lamborghini Urus SE Performante sở hữu diện mạo hầm hố hơn đáng kể. Dù trọng lượng vẫn ở mức hơn 2,4 tấn, xe đã giảm khoảng 32 kg so với Urus SE tiêu chuẩn nhờ sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon. Một số bề mặt carbon được để lộ hoàn toàn, nổi bật là hai dải trên nắp ca-pô.

Lamborghini vừa trình làng Urus SE Performante 2027.

Phần đầu xe có các hốc hút gió kích thước lớn hơn nhằm cải thiện khả năng làm mát động cơ. Vòm bánh bằng sợi carbon tích hợp khe thoát khí nhỏ giúp giảm lực nâng ở cầu trước, kết hợp cùng bộ mâm mới kích thước 23 inch.

Ở phía sau, Lamborghini bổ sung cánh gió gắn trên nóc kết hợp cánh hướng gió dạng môi và bộ khuếch tán cỡ lớn nhất từng xuất hiện trên Urus. Theo hãng xe Italy, những thay đổi này giúp hệ số cản gió giảm 3% so với bản SE tiêu chuẩn, đồng thời gia tăng lực ép xuống mặt đường thêm 23%.

Khoang lái của Urus SE Performante được nâng cấp với giao diện mới cho màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch. Nội thất tiếp tục sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon, kết hợp vật liệu microsuede trên bảng táp-lô, ghế ngồi, cửa xe và trần xe nhằm tăng chất thể thao.

Hệ thống treo cũng được làm mới với cấu trúc khí nén hai buồng, thay thế dạng một buồng trên Urus SE tiêu chuẩn. Lamborghini cho biết thiết lập mới giúp giảm độ nghiêng thân xe tới 55% khi vận hành ở cường độ cao, đồng thời cải thiện đáng kể độ êm ái.

Lamborghini Urus SE Performante sở hữu diện mạo hầm hố hơn đáng kể.

Hệ thống phanh trên Urus SE Performante cũng được nâng cấp đáng kể. Lamborghini cho biết hiệu suất phanh tăng khoảng 10%, trong khi khả năng làm mát phanh cải thiện 8%. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống ống xả titan mới do Akrapovič phát triển nhằm tạo âm thanh trầm hơn ở dải tốc độ thấp và trở nên phấn khích hơn khi tăng tốc.

Sau khi chuyển hoàn toàn sang cấu hình hybrid từ năm 2026, Lamborghini tiếp tục đẩy giới hạn hiệu suất của Urus lên một nấc mới với biến thể SE Performante. So với Urus Performante trước đây sử dụng động cơ V8 tăng áp kép thuần xăng công suất 657 mã lực, phiên bản mới bổ sung thêm mô-tơ điện để đạt tổng công suất lên đến 801 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 999 Nm. Đây hiện là mẫu Urus mạnh nhất từng được Lamborghini sản xuất. Theo công bố từ hãng xe Italy, Urus SE Performante có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, trước khi đạt 200 km/h sau 10,8 giây.

Sức mạnh của xe đến từ sự kết hợp giữa động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L và mô-tơ điện, đi kèm hộp số tự động 8 cấp đã được tinh chỉnh nhằm giảm độ trễ giữa các lần chuyển số. Bộ pin dung lượng 26 kWh cho phép xe di chuyển hơn 48 km ở chế độ thuần điện, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Urus SE Performante có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, trước khi đạt 200 km/h sau 10,8 giây.

Mẫu SUV hiệu suất cao này còn được trang bị cảm biến “6-D” từng xuất hiện trên mẫu xe giới hạn Fenomeno. Hệ thống có khả năng theo dõi gia tốc theo ba trục không gian cũng như các chuyển động nghiêng, lắc và xoay của thân xe để điều chỉnh phản ứng vận hành theo thời gian thực.

Ngoài ra, Lamborghini bổ sung chế độ lái Rally mới, hướng đến khả năng vận hành trên bề mặt địa hình trơn trượt. Hệ thống sẽ làm mềm thiết lập treo và tăng mô-men xoắn truyền đến bánh sau nhằm tối ưu khả năng kiểm soát khi xe trượt ngang.

Khoang lái xe được nâng cấp với giao diện mới cho màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch.

Lamborghini hiện chưa công bố giá bán chính thức của Urus SE Performante 2027. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán mẫu SUV hiệu suất cao này sẽ có giá khởi điểm khoảng 300.000 USD khi mở bán vào đầu năm 2027.