Giá xe KIA Soluto tháng 1/2026, bản MT ưu đãi đến 52 triệu đồng

KIA Soluto được định vị nằm giữa phân khúc A và B, hướng đến nhóm khách hàng chạy xe dịch vụ và các gia đình nhỏ, với trang bị vừa đủ cùng giá bán rẻ nhất phân khúc, thậm chí còn rẻ hơn một số mẫu xe hạng A như VinFast Fadil hay Honda Brio.

Tháng 11/2021, tất cả các phiên bản của KIA Soluto nhận được đợt nâng cấp trang bị nhẹ, đồng thời thay đổi luôn nhận diện với logo mới trẻ trung, hiện đại hơn, trong khi giá bán không đổi. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage,...

KIA Soluto được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 05 màu sơn ngoại thất: Trắng (Clear White); Đen (Aurora Black Pearl); Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và cuối cùng là Xanh lam (Blue Stream).

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe KIA Soluto mới nhất tháng 1/2026

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Soluto MT 386 454 446 427 Ưu đãi lên đến 52 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 397 466 458 439 Ưu đãi lên đến 33 triệu đồng KIA Soluto AT Deluxe 422 494 486 467 Ưu đãi lên đến 17 triệu đồng

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA Soluto

Kiểu xe Sedan Xuất xứ Lắp ráp tại Việt Nam Số chỗ ngồi 05 Kích thước DxRxC (mm) 4.300 x 1.700 x 1.460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Trọng lượng không tải (kg) 1.036 Khoang hành lý (L) 475 Động cơ Kappa 1.4L Dual – CVVT Dung tích (cc) 1.368 Công suất cực đại (hp) 94 mã lực tại 6000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại (Nm) 132 Nm tại 4000 vòng/phút Hộp số 5MT/4AT Hệ thống treo trước/sau McPherson/Thanh xoắn Hệ thống phanh trước/sau Đĩa/Tang trống hoặc Đĩa/Đĩa Loại nhiên liệu Xăng Dung tích bình xăng (L) 43 Tay lái trợ lực Điện Hiệu suất nhiên liệu chạy trên đường cao tốc 4,2-5,3L/100km Hiệu suất nhiên liệu chạy trong thành phố 6,7-8,3L/100km Phanh ABS với EBD Có Số túi khí 02

Thông tin chi tiết xe KIA Soluto

Ngoại thất

KIA Soluto sở hữu thiết kế khá bình dân, thực dụng. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 (mm), trục dài cơ sở đạt 2.570 mm, khoảng sáng gầm 150 mm.

Thiết kế của KIA Soluto mang những nét đặc trưng của thương hiệu như lưới tản nhiệt mũi hổ, cụm đèn pha thiết kế khá tròn trịa. Các chi tiết như hốc đèn sương mù, khe hút gió khá đơn giản. Đèn pha trên Soluto là đèn halogen chóa phản xạ thông thường. 2 phiên bản KIA Soluto MT Deluxe và AT Deluxe có thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện.

Bộ la-zăng hợp kim đa chấu 14 inch có phần điệu đà là điểm nhấn nổi bật ở phần thân xe. Tay nắm cửa được mạ crom sáng bóng, riêng phiên bản thấp nhất không có trang bị này.

Nội thất

Bên trong nội thất của KIA Soluto được bố trí đơn giản, thực dụng. Cửa gió điều hòa 2 bên được thiết kế tròn khá điệu. Tất cả các phiên bản đều có ghế bọc da, hàng ghế sau trang bị thêm tựa tay trung tâm; tựa đầu tại vị trí trung tâm; 03 vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh được độ cao. Độ ngả lưng điều chỉnh tăng lên đến 99 độ cho tất cả các ghế.

KIA Soluto có khởi động bằng chìa khóa thông thường. Đồng hồ kết hợp giữa 2 dạng analog và màn hình điện tử nhỏ. Vô lăng 3 chấu thiết kế thể thao, khá đẹp mắt, tích hợp các nút bấm điều khiển. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa.

Động cơ

KIA Soluto được trang bị 1 động cơ xăng duy nhất là Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm động cơ này là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Ngoài ra, KIA Soluto cũng được trang bị các tiện ích hỗ trợ vận hành cơ bản như hệ thống lái trợ lực điện MDPS, hệ thống treo trước kiểu McPherson và hệ thống treo sau thanh xoắn.

Trang bị an toàn

Khung xe chế tạo bằng thép cường lực AHSS (Advanced High Strength Steel) và được trang bị các tính năng như hệ thống phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống tự động khóa cửa khi xe chạy.

Đánh giá xe KIA Soluto

Ưu điểm:

+ Giá rẻ nhất phân khúc

+ Thiết kế ưu nhìn, thực dụng

+ Nội thất rộng.

+ Tiết kiệm nhiên liệu