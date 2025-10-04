KIA Stonic 2026 lên kệ, đầy công nghệ nhưng giá không đổi

KIA vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp lớn thứ hai của mẫu crossover đô thị hạng B Stonic tại thị trường Anh, với giá khởi điểm từ 21.795 bảng Anh (tương đương khoảng 773 triệu đồng). Đây là một trong những mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất của hãng, chỉ sau KIA Picanto.

So với lần facelift nhẹ năm 2020, Stonic 2026 được làm mới toàn diện cả ngoại thất lẫn nội thất. Thiết kế mang phong cách đồng bộ hơn với các mẫu KIA thế hệ mới như Picanto hay Sportage, với đường nét cứng cáp, cụm đèn LED hiện đại, giúp xe trông trưởng thành và đậm chất SUV hơn.

Khoang cabin nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch hỗ trợ định vị, Apple CarPlay và Android Auto. Ở bản cao cấp, xe còn có màn hình lái kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời, đèn nội thất trang trí, ghế và vô-lăng sưởi, sạc không dây cùng gói an toàn nâng cao. Cách tiếp cận “đơn giản hóa” của KIA cũng được đánh giá cao khi hầu hết các tính năng quan trọng đã có mặt trên toàn bộ các phiên bản; khách hàng chỉ cần trả thêm nếu chọn màu sơn đặc biệt.

Về an toàn và hỗ trợ lái, ngay cả bản tiêu chuẩn cũng được trang bị đèn LED, kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn đường, camera lùi, cảm biến đỗ xe và phanh tự động tránh va chạm phía trước.

Kích thước xe vẫn giữ tính gọn gàng để phù hợp đô thị, với chiều dài 4.165 mm, rộng 1.760 mm, cao 1.500–1.520 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. Khoang hành lý dung tích 352 lít, có thể mở rộng lên 1.155 lít khi gập ghế sau; bình nhiên liệu 45 lít.

KIA Stonic 2026 chỉ có một tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.0L T-GDi, nhưng chia làm hai cấu hình: Bản Pure cho công suất 98 mã lực, hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp; tăng tốc 0–100 km/h trong 11–12,1 giây, tốc độ tối đa 178 km/h.

Bản GT-Line và GT-Line S được bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V, công suất tăng lên 113 mã lực; tăng tốc 0–100 km/h trong 10,7–10,8 giây, tốc độ tối đa 182 km/h.

Với mức giá cạnh tranh, thiết kế hiện đại và danh sách trang bị phong phú, KIA Stonic 2026 được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút trước các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị như Ford Puma, Renault Captur và Volkswagen T-Cross.