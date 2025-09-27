KIA Sorento 2026 ra mắt, cắt giảm trang bị nhưng tăng giá bán

Phiên bản tiêu chuẩn Sorento LX có giá khởi điểm 32.190 USD (khoảng 850 triệu đồng), tăng 200 USD so với đời trước. Phí vận chuyển cũng tăng từ 1.415 lên 1.445 USD, khiến tổng chi phí thực tế cao hơn khoảng 230 USD. Điểm mới của bản này là vô lăng bọc da tiêu chuẩn.

Trong khi đó, bản Sorento S lại khiến nhiều khách hàng thất vọng khi bị loại bỏ hệ thống định vị và điểm phát sóng Wi-Fi, dù giá bán vẫn tăng thêm 500 USD, lên 35.090 USD. Điều này khiến không ít ý kiến cho rằng người dùng “trả nhiều hơn nhưng nhận lại ít hơn”.

Ngược lại, các phiên bản cao hơn được bổ sung đáng kể. Sorento EX (giá từ 38.290 USD) có thêm gói trang bị cao cấp trị giá 2.000 USD, mang lại hàng ghế thứ hai dạng captain’s chairs (ghế VIP), cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose.

Trên các bản X-Line EX, X-Pro, KIA bổ sung chi tiết ngoại thất sơn đen bóng, kết hợp lưới tản nhiệt và viền cửa hút gió cùng màu. Sorento SX (giá từ 42.090 USD, tăng 400 USD) trở nên sang trọng hơn nhờ vô lăng sưởi, gương chiếu hậu tự động chống chói tích hợp HomeLink và rèm che nắng phía sau.

Cấu hình vận hành của KIA Sorento 2026 không thay đổi, tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.5L hút khí tự nhiên (191 mã lực) và tăng áp (281 mã lực), hộp số tự động 8 cấp, tùy chọn dẫn động bốn bánh. Các biến thể AWD hiện được bổ sung chế độ Terrain Mode.

Việc KIA tăng giá nhưng đồng thời cắt giảm một số tính năng ở phiên bản trung cấp cho thấy chiến lược cân bằng chi phí, song cũng đặt ra câu hỏi về giá trị cảm nhận của người tiêu dùng. Trong bối cảnh phân khúc crossover cỡ trung ngày càng cạnh tranh gay gắt, với nhiều đối thủ từ châu Á, châu Âu đến Mỹ giữ hoặc nâng cấp trang bị tiêu chuẩn, KIA Sorento 2026 vẫn giữ lợi thế ở mức giá khởi điểm hợp lý và danh mục phiên bản đa dạng, nhưng sẽ cần tiếp tục tìm cách đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.