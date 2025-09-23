Giá xe KIA K3 tháng 9/2025, lăn bánh ưu đãi 50 triệu đồng

The New K3 – KIA K3 là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) chứ chưa phải thế hệ hoàn toàn mới, ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 24/9/2021. Việc đổi tên Cerato thành K3 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi chuỗi sản phẩm của KIA ở tất cả các thị trường.

KIA K3 mới sở hữu nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là ngoại hình. Xe được trang bị logo mới và tiếp tục lắp ráp trong nước, phân phối với 8 màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Xám kim loại, Vàng, Bạc, Xanh, Xanh đậm, Đỏ.

Tại Việt Nam, KIA K3 thường góp mặt trong Top xe bán chạy nhất tháng và nhất phân khúc, đối thủ cạnh tranh có thể kể đến Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda CX-3,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe KIA K3 cập nhật tháng 9/2025:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA K3 1.6 Luxury 584 676 664 645 - KIA K3 2.0 Premium 624 721 708 689 - KIA K3 1.6 Turbo GT 689 793 780 761 Ưu đãi đến 50 triệu đồng

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe The New KIA K3 2025

Thông số/Phiên bản KIA K3 Deluxe KIA K3 Luxury KIA K3 Premium KIA K3 1.6 Turbo GT Kích thước - Trọng lượng D x R x C (mm) 4.640 x 1.800 x 1.450 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 Số chỗ ngồi 5 Khoảng sáng gầm xe (mm) 150 Bán kính vòng quay (mm) 5.300 Dung tích bình nhiên liệu (L) 50 Trọng lượng không tải (kg) 1.260 Trọng lượng toàn tải (kg) 1.670 Kích thước lốp 225/45R17 La-zăng Vành đúc Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ Gamma 1.6 MPI 1.6 Turbo Loại nhiên liệu Xăng Dung tích (cc) 1.599 Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) 126/6.300 201 Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) 155/4.850 265 Hộp số 6MT 6AT 6AT 7 DCT Hệ dẫn động Cầu trước Hệ thống treo - Phanh Phanh trước Đĩa thông gió Phanh sau Đĩa đặc Hệ thống treo trước MacPherson Hệ thống treo sau Thanh cân bằng trợ lực điện Ngoại thất Cụm đèn trước Halogen Projector Halogen Projector Halogen Projector LED Đèn định vị LED LED LED LED Đèn tự động bật/tắt Có Có Có Có Cụm đèn sau Halogen LED LED LED Gương hậu chỉnh/gập/sấy điện, tích hợp báo rẽ Có Có Có Có Viền cửa mạ chrome - Có Có Có Cốp sau mở điện thông minh Có Có Có Có Nội thất - Tiện nghi Ghế ngồi Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Điều hòa tự động 2 vùng độc lập Chỉnh cơ Có Có Có Cửa gió cho hàng ghế 2 Có Có Có Có Ghế lái chỉnh điện - Có Có Có Nhớ vị trí ghế lái - - Có Nhớ 2 vị trí Chức năng sưởi & làm mát hàng ghế trước - - Có Có Sạc điện thoại không dây - - Có Có Màn hình đa thông tin 3.5" 3.5" 4.2" 4.2" Màn hình giải trí AVN 8" 8" 10.25" 10.25" Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM - Có Có Có Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh Có Có Có Có Điều chỉnh chế độ vận hành - Có Có Có Smartkey Có Có Có Có Cửa sổ trời - Có Có Có Khởi động từ xa - Có Có Có Trang bị an toàn Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD Có Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử ESC Có Có Có Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC Có Có Có Có Cảm biến áp suất lốp - - Có Có Cảm biến hỗ trợ đỗ xe - Sau Trước và sau Trước và sau Camera lùi Có Có Có Có Điều khiển hành trình Có Có Có Có Số túi khí 2 2 6 6

Thông tin chi tiết xe KIA K3 2025

Ngoại thất

Thiết kế tổng thể ngoại thất của KIA K3 mới giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm nhưng chi tiết các bộ phận được trau chuốt hơn như đèn pha, cản trước, đèn sương mù, đèn hậu phía sau đều đổi mới.

Ở bản 1.6 Premium, hệ thống đèn trước sau đều loại LED tự động bật/tắt. Hai bản còn lại dùng bóng halogen projector. Cả ba phiên bản trên đều đi cùng la-zăng 17 inch. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp sấy, báo rẽ.

Riêng bản GT có lưới tản nhiệt và viền quanh đèn sương mù màu đỏ, nhấn mạnh phong cách thể thao.

Nội thất

Nội thất của KIA K3 2025 không có nhiều khác biệt so với bản cũ ở cách sắp xếp các chi tiết. Tuy nhiên, các trang bị tiện nghi được bổ sung nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm.

Bên cạnh vô-lăng thiết kế mới cùng màn hình thông tin giải trí lớn hơn, K3 có tính năng đầu tiên trong phân khúc như mở cốp rảnh tay bằng cách cầm chìa khóa đứng gần sau xe trên 3 giây trên tất cả các phiên bản. Chức năng đề nổ từ xa bằng chìa khóa thông minh trên 2 phiên bản Luxury và Premium.

KIA K3 2.0 Premium sở hữu tiện nghi phong phú nhất khi có chức năng sạc điện thoại không dây, sưởi, làm mát ghế trước, nhớ hai vị trí, lẫy chuyển số sau vô-lăng, gương chiếu hậu chống chói. Màn hình giải trí loại 10,25 inch, lớn nhất phân khúc. Hai bản thấp dùng màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Không gian khoang cabin trên phiên bản 1.6 Turbo GT nổi bật với điểm nhấn viền đỏ trên nền tông đen chủ đạo, kèm logo GT. Vô lăng D-cut thể thao, ốp bàn đạp hiệu ứng sáng màu, chụp cần số cũng khâu chỉ đỏ.

Động cơ

KIA K3 có 3 tùy chọn, gồm:

• Động cơ xăng 4 xy lanh, 1.6L lắp đặt trên các bản Deluxe, Luxury và 1.6 Premium, sản sinh công suất tối đa 126 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 155 Nm.

• Động cơ xăng 4 xy lanh hút khí tự nhiên, 2.0L lắp đặt trên bản 2.0 Premium, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 192 Nm.

• Động cơ 1.6 Turbo- GDi lắp đặt trên bản 1.6 Turbo GT, sản sinh công suất lên đến 201 mã lực. Đi cùng đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ thống treo sau dạng đa liên kết thay vì thanh xoắn như các phiên bản còn lại.

Các bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, tùy phiên bản.

Trang bị an toàn

KIA K3 2025 có nhiều trang bị an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh - ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử - EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống ổn định thân xe VSM, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC cùng với 6 túi khí an toàn. Phiên bản 2.0 Premium được bổ sung cảm biến áp suất lốp. Phiên bản 1.6 Turbo GT có thêm trang bị cảnh báo điểm mù (BCW).

Đánh giá xe KIA K3 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, phong cách

​​​​​​​ + Cabin thực dụng và rộng rãi

​​​​​​​ + Hệ thống thông tin giải trí hiện đại.