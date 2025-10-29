Kia Sorento PHEV giảm giá lên đến 150 triệu đồng

Một số đại lý đang giảm tiền mặt cho mẫu Kia Sorento PHEV 1.6L Premium. Giá thực tế từ 1,399 tỷ đồng xuống còn 1,249 tỷ đồng, thấp hơn 12 triệu so với tháng trước. So với niêm yết cuối năm 2022 (1,659 tỷ đồng), phiên bản này hiện rẻ hơn tới 410 triệu đồng. Tuy nhiên đây là chính sách của đại lý nên sẽ có sự khác nhau giữ từng khu vực.

Đại lý cho biết các xe còn lại đều sản xuất năm 2023, thuộc đời trước nâng cấp. Bản facelift đã ra mắt giữa tháng 9 với thay đổi ngoại hình, nhưng lại không còn tùy chọn plug-in hybrid, nghĩa là Sorento PHEV đang giảm giá vẫn giữ lợi thế cấu hình đặc biệt không có trên bản mới.

Mẫu xe giữ nguyên trang bị của bản Premium: đèn Full LED, mâm 19 inch, màn hình kép 12,3 inch, cần số điện tử, ghế sưởi/làm mát, âm thanh Bose, camera 360 độ. Hệ thống ADAS gồm giám sát toàn cảnh, cảnh báo điểm mù hiển thị trên màn hình, hỗ trợ giữ làn, phanh tránh va chạm trước, ga tự động thích ứng và cảnh báo tránh va chạm điểm mù phía sau.

Sorento PHEV được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất 178 mã lực, đi kèm mô-tơ điện 90 mã lực, pin 13,8 kWh cho phép chạy thuần điện và sạc như xe điện. Xe dùng hộp số 6 cấp, dẫn động AWD, có 3 chế độ lái (Eco/Normal/Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand).

Mẫu xe này được THACO Kia đưa về để làm đa dạng dải sản phẩm. Ngoài ra, phên bản sử dụng đông cơ xăng và dầu của mẫu xe Kia Sorento đã từng làm mưa làm gió trong phân khúc xe gầm cao.