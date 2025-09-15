Kia Sorento phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt, giá bán từ hơn 1,2 tỷ đồng

Kia đạt cột mốc 400.000 xe bán ra tại Việt Nam và tiếp nối sự thành công và nhân dịp mùa lễ hội, mua sắm cuối năm, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn mới cho khách hàng, Kia Việt Nam giới thiệu hai mẫu xe thế hệ mới – New Sorento và New Morning với thiết kế mới.

Xe sở hữu công nghệ hiện đại, an toàn thông minh và khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng, mang đến đáp ứng nhu cầu công việc và gia đình của khách hàng. Mẫu SUV 7 chỗ cao cấp nổi bật với cụm đèn trước và sau dạng LED Star-map đặc trưng nhận diện mới của thương hiệu.

Lưới tản nhiệt ấn tượng với họa tiết 3D độc đáo và viền Chrome sang trọng. Cản trước được thiết kế mở rộng theo phương ngang, kết hợp ốp cản mạ Chrome sang trọng tạo nét tương phản, thể hiện sự bề thế của mẫu SUV thực thụ. Mâm xe 20 inch cỡ lớn với thiết kế đa chấu thể thao kết hợp cùng cản trước viền chrome đậm chất SUV đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng địa hình của khách hàng, phục vụ công việc hàng ngày.

New Sorento sở hữu kích thước vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Mẫu SUV cao cấp 7 chỗ với không gian bên trong được bố trí thông minh, mở rộng theo phương ngang. 3 hàng ghế được thiết kế linh hoạt tạo sự thoải mái khi di chuyển, mang đến không gian rộng rãi cho mẫu SUV 7 chỗ thực thụ.

Nội thất tông màu nâu sang trọng với chất liệu da cao cấp. Ghế lái mềm mại, êm ái với hoa văn sang trọng, tích hợp chỉnh điện sưởi, làm mát ghế và nhớ 2 vị trí. Hàng ghế 2 tích hợp tính năng sưởi và bệ tỳ tay lớn cùng với hàng ghế 3 được thiết kế thoải mái cho 2 người lớn, kết hợp cùng các tiện nghi cùng khả năng tùy chỉnh linh hoạt​ có thể gập phẳng để tối ưu không gian khi cần chưa đựng hành lý trong những chuyến đi dài.

Mẫu xe được trang bị điều hòa 2 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu cho hành khách dù là trong công việc hay di chuyển gia đình, giúp mỗi chuyến đi đều thư thái như ở trong chính không gian riêng của người dùng.

Tiện nghi đậm chất công nghệ với bảng điều khiển nút bấm kết hợp cảm ứng hiện đại, được tích hợp chức năng điều hòa và màn hình trung tâm mang đến sự thuận tiện và hiệu quả khi sử dụng; Cụm màn hình kép Panoramic liền khối​ kết hợp từ màn hình đa thông tin và màn hình giải trí kích thước 12.3 inch tích hợp kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 12 loa Bose cao cấp với hiệu ứng âm thanh vòm cho giai điệu chân thực và đa chiều.

New Sorento mang đến cho khách hàng cảm giác cao cấp, thư thái và giàu cảm xúc khi cầm lái với cần số điện tử dạng núm xoay kết hợp lẩy chuyển số thể thao, phanh tay điện tử tích hợp Autohold và màn hình HUD giúp người lái khi làm chủ tất cả trong tầm tay; sạc điện thoại không dây Qi, cổng sạc nhanh Type-C với công suất lên đến 27W ở tất cả các hàng ghế, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM hay tính năng khởi động xe từ xa, tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Với nền tảng khung gầm thế hệ mới vững chãi và hệ thống treo được nâng cấp, cải tiến giúp New Sorento vận hành ổn định, êm ái hơn trong các tình huống khi vào cua. Mẫu xe đáp ứng linh hoạt mọi hành trình cho công việc hay gia đình với hai tùy chọn động cơ Smartstream Xăng và Diesel, kết hợp giữa sức mạnh vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.​

Đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ Diesel duy nhất trong phân khúc có kết cấu khung gầm liền khối, hệ thống treo trước McPherson & treo sau liên kết đa điểm và có tùy chọn hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) giúp mang lại cảm giác lái êm ái trên các cung đường đô thị, ổn định khi vào cua và xử lý linh hoạt ở tốc độ cao, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vượt địa hình hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó với 4 chế độ lái Normal/Eco/Sport/Smart và 3 chế độ địa hình Snow/Sand/Mud giúp người dùng có trải nghiệm lái linh hoạt, cảm giác lái tốt trên nhiều loại địa hình.

New Sorento được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn tiêu chuẩn - chủ động và bị động như 6 túi khí, cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)​, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau/bên hông kết hợp với khung xe được nâng cấp mới về mặt cấu trúc và gia cường với thép siêu cứng giúp tối ưu hiệu quả bảo vệ toàn diện cho hành khách, kể cả trẻ nhỏ và người ngồi phía sau trong các tình huống va chạm ngoài ý muốn.​

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả phòng tránh va chạm chủ động, hãng đã nâng cấp hệ thống An toàn và hỗ trợ lái thông minh ADAS từ thế hệ 1.5 lên 2.0 thế hệ mới, xe được bổ sung các thêm các chức năng hỗ trợ đánh lái để tránh va chạm (FCA 2.0) và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi (PCA).

Với nhiều điểm độc đáo từ thiết kế thế hệ mới, tiện nghi đậm chất công nghệ, khả năng vận hành đa dụng cùng hệ thống an toàn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao, New Sorento là mẫu xe SUV 7 chỗ là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích cầm lái. Ngoài ra, khi mua xe Kia Sorento phiên bản nâng cấp, khách hàng sẽ có thêm gói tùy chọn lên hệ dẫn động hai cầu với mức giá 80 triệu đồng

Bảng giá bán niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Kia Sorento nâng cấp mới: