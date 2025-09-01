Giá xe KIA Morning lăn bánh kèm ưu đãi tháng 9/2025

KIA Morning là mẫu hatchback hạng A được nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam chọn mua bởi giá bán rẻ, thiết kế trẻ trung, năng động cùng màu sơn ngoại thất bắt mắt.

Ngày 14/11/2020, THACO chính thức giới thiệu hai phiên bản cao cấp nhất của dòng xe KIA Morning tại Việt Nam là GT-Line và X-Line. Xe có 8 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất gồm: trắng, bạc, xám, vàng, xanh lá mạ, xanh da trời, cam, đỏ.

Đối thủ cạnh tranh với KIA Morning là: Hyundai Grand i10, Honda Brio, Toyota Wigo, Suzuki Celerio, VinFast Fadil,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe KIA Morning cập nhật mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Morning MT 349 413 406 387 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng KIA Morning X-Line 424 497 488 469 -

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe KIA Morning 2025

Thông số kỹ thuật KIA Morning GT-Line và XT-Line Kích thước - Trọng lượng Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 3.595 x 1.595 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.400 Số chỗ ngồi 04 Bán kính quay vòng (mm) 4.700 Mâm xe Mâm đúc 15 inch Thể tích cốp sau 255L Động cơ - Hộp số Động cơ Xăng, Kappa 1,2L DOHC Hộp số 4AT Dung tích xy-lanh 1.248cc Công suất cực đại 83Hp/6000rpm Mô men xoắn cực đại 120Nm/4000rpm Ngoại thất Đèn pha Halogen Projector Đèn sương mù Halogen Projector Đèn LED chạy ban ngày Có Cụm đèn hậu LED Có Đèn tự động bật/tắt Có Gương chiếu hậu chỉnh điện Sấy/Gập điện Nội thất Vô-lăng Bọc da Audio AVN 8’’- 6 loa Điều hòa Tự động Bệ tỳ tay trung tâm Có Kính cửa chỉnh điện Tự động cửa lái Đèn trang điểm Có Áo ghế da Da 2 tone Ghế tài Chỉnh cơ 6 hướng Nút nhấn khởi động Có Móc ghế trẻ em ISO-FIX Có Trang bị an toàn Phanh ABS Có ESC + HAC Có Túi khí Có Cảm biến lùi Có Camera sau Có

Thông tin chi tiết xe KIA Morning 2025

Ngoại thất

Thiết kế của KIA Morning 2025 đã lột xác đáng kể. Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống. Bản GT-Line có thêm điểm nhấn là đường chỉ đỏ ở chi tiết này và 2 bên thân xe cũng như phía cản sau.

Tổng thể ngoại thất của KIA Morning không quá nổi bật và xuất sắc tuy nhiên nhờ thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng đầy tinh tế đã giúp cho mẫu xe cỡ nhỏ này đủ sức gây ấn tượng với khách hàng. Điểm nhấn đáng chú ý là chi tiết lưới tản nhiệt hình mũi hổ kết hợp cá tính với cụm đèn sương mù gương cầu. Ngoài ra, cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ mang đến ngoại hình đậm chất thể thao cho mẫu xe này.

Hệ thống chiếu sáng trên Morning mới vẫn là đèn pha và đèn sương mù Halogen Projector, nhưng được nâng cấp lên bóng LED cho đèn định vị ban ngày và đèn hậu. Ngoài ra, ngoại thất xe còn sở hữu thêm tính năng tự động bật/tắt đèn pha, gương chiếu chỉnh điện, tích hợp tính năng sấy.

Nội thất

KIA Morning 2025 có kích thước tổng thể là 3.595 x 1.595 x 1.485 mm tương ứng D x R x C, chiều dài cơ sở 2.400 mm. Là mẫu xe cỡ nhỏ tuy nhiên KIA Morning vẫn sở hữu không gian bên trong xe khá thoải mái vì các bộ phận nội thất được thiết kế hợp lý.

Điểm nhấn đáng chú ý trên KIA Morning 2025 là màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, thiết kế ấn tượng nhất trong phân khúc hạng A. Các trang bị khác trên xe có thể kể đến như hệ thống âm thanh 6 loa, vô-lăng bọc da, đồng hồ đa thông tin phía sau kết hợp màn hình LCD 4,2 inch,...

Ghế ngồi trên KIA Morning mới đều được bọc da, riêng bản GT-Line có thêm đường viền và chỉ khâu màu đỏ. Trong khi bản X-Line sử dụng chỉ khâu màu xanh lá. Tất cả các phiên bản đều trang bị ghế chỉnh tay 6 hướng.

Khoang hành lý trên xe có dung tích 255L và tăng lên 1.010L khi hàng ghế thứ 2 được gập xuống 60:40 giúp tăng thêm diện tích chứa đồ.

Động cơ

KIA Morning sử dụng động cơ xăng Kappa dung tích 1.25L 4 xi lanh thẳng hàng cho phép xe đạt công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.

Chiếc xe cỡ nhỏ KIA Morning nhận được nhiều đánh giá tích cực khi mang đến cảm giác lái thú vị và vận hành ổn định. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức 6.5L/100km cũng là điểm cộng giúp mẫu xe này được lòng khách hàng Việt.

Trang bị an toàn

Các trang bị an toàn trên KIA Morning gồm: phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống ổn định thân xe VSM, cảnh báo va chạm phía trước FCWS, camera lùi, cảnh báo áp suất lốp TPMS, cảm biến lùi và 2 túi khí (trên phiên bản cao cấp nhất).

Đánh giá xe KIA Morning 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế trẻ trung, năng động

​​​​​​​ + Trang bị nhiều tiện nghi

​​​​​​​ + Vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng khi đi phố

​​​​​​​ + Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng rẻ, linh kiện dễ tìm.