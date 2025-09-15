Kia Morning mới ra mắt thị trường Việt, thay đổi thiết kế và giá bán từ 439 triệu đồng

Kia Morning 2025 vẫn giữ vóc dáng nhỏ gọn, hướng tới nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị. Với ngôn ngữ thiết kế Star map thế hệ mới, đầu xe Kia Morning 2025 nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng, mâm xe 15 inch đa chấu đi kèm với dải đèn pha LED Starmap đặc trưng.

Cụm đèn hậu LED Star-map cũng đồng bộ thiết kế phía trước, giúp hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại. Ở phiên bản AT trang bị đèn trước & sau Halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy, tích hợp đèn báo rẽ. Trong khi phiên bản GT-Line trang bị đèn LED trước & sau, đèn LED ban ngày, đèn pha tự động, baga mui và viền chân kính mạ chrome.

Khoang cabin xe tiếp tục duy trì thiết kế thông minh, tối ưu không gian. Phiên bản AT có ghế ngồi bọc chất liệu Simili, đồng hồ lái analog với màn hình thông tin đơn sắc. Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng Android 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm hệ thống âm thanh 4 loa.

Phiên bản GT-Line cao cấp hơn với ghế ngồi và vô lăng bọc da, kết hợp với màn hình sau vô lăng dạng TFT LCD kích thước 4,2 inch. Trung tâm giải trí là màn hình cảm ứng AVN 8 loa kết hợp âm thanh 6 loa. Phiên bản này còn có điều hòa tự động, tấm che nắng ghế lái có đèn và gương trang điểm, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB…

Hàng ghế thứ 2 trên Kia Morning 2025 tiếp tục trang bị tựa đầu có thể điều chỉnh 3 vị trí, và có thể gập linh hoạt 60:40 giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên đến 1.010 lít.

Xe tiếp tục trang bị động cơ xăng, dung tích 1.25L kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống treo trước Macpherson kết hợp hệ thống treo sau Thanh xoắn. Ngoài ra, phanh đĩa chỉ áp dụng cho hai bánh trước, trong khi 2 bánh sau vẫn dùng phanh tang trống.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm 2 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX. Riêng phiên bản GT-Line được trang bị cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp TPMS.

Kia Morning mới sẽ có thêm màu mới là xanh đô thị (CGE). Phiên bản AT có màu nội thất 2 tông màu đen – xám, trong khi phiên bản GT-Line có 2 tông màu đen – đỏ. Phiên bản mới cũng được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/ 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Mẫu xe này sẽ hướng đến nhóm khách hàng nữ với thiết kế thời trang, theo xu hướng mới gần đây. Xe cỡ nhỏ phù hợp cho các thành phố đông đúc và khan hiếm chỗ đậu xe.

Bảng giá bán hai phiên bản Kia Morning mới như sau: