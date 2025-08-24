Kia bị điều tra tại Mỹ vì lỗi động cơ tự bốc cháy

Tại Mỹ, Kia đang bị điều tra vì nghi ngờ biện pháp triệu hồi chưa khắc phục triệt để lỗi động cơ. Đây là lỗi gây cháy xe, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn mẫu xe Hàn tại Mỹ. Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang mở cuộc điều tra về chương trình triệu hồi hơn 137.000 xe Kia Seltos và Soul đời 2021 đến 2023.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi NHTSA nhận 47 khiếu nại từ ngày 29/4 đến ngày 27/6/2025, phản ánh biện pháp sửa chữa của Kia không mang lại hiệu quả như mong đợi. Đợt triệu hồi này liên quan đến các mẫu xe trang bị động cơ xăng I4, dung tích 2.0L, trong đó vòng găng piston ở một số động cơ được sản xuất sai quy cách.

Lỗi này có thể gây xước thành xi-lanh, làm tăng mức tiêu hao dầu, dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng hoặc kẹt máy và trong một số trường hợp có thể gây cháy động cơ. Kia yêu cầu các đại lý kiểm tra động cơ và thay thế nếu cần thiết. Tuy nhiên, một số khách hàng cho biết kết quả kiểm tra không thống nhất và việc sửa chữa bị trì hoãn do thiếu phụ tùng hoặc chưa có giải pháp đầy đủ.

Kia phát hiện vấn đề này vào tháng 9/2024 sau khi nhận thấy số lượng yêu cầu bảo hành thay động cơ tăng ở các xe đời 2021. Khi công bố triệu hồi, hãng đã ghi nhận 409 sự cố, 400 trường hợp chết máy và 4 vụ cháy động cơ liên quan đến lỗi vòng găng piston.

NHTSA cho biết cuộc điều tra nhằm đánh giá cách Kia phản hồi các khiếu nại và xác định liệu hãng có cần mở rộng hoặc ban hành thêm đợt triệu hồi mới hay không. Kết quả chỉ được công bố sau khi quá trình điều tra hoàn tất.