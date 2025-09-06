"Tôi hơi hối tiếc khi chót lỡ mua Mitsubishi Xforce Ultimate"

Mitsubishi Xforce nói chung và bản Ultimate nói riêng có ngoại hình mang dáng dấp SUV hiện đại, các đường nét cứng cáp và phần đầu xe sắc sảo, khiến tôi có cảm giác đây là một chiếc xe dành riêng cho thế hệ trẻ. Không chỉ đẹp bên ngoài, khoang lái cũng được đầu tư kỹ lưỡng với hệ thống giải trí cao cấp, màn hình cảm ứng lớn, khả năng kết nối mượt mà cùng dàn âm thanh ấn tượng.

Mitsubishi Xforce Ultimate có nhiều điểm cộng trong thiết kế.

Đặc biệt là hệ thống loa Yamaha xịn sò.

Ban đầu tôi nghĩ mẫu xe này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng và cô con gái mới hai tuổi. Thực tế, trong những chuyến đi ngắn ngày trong nội thành và chỉ có ba người, Xforce mang lại cảm giác thoải mái. Vô-lăng nhẹ nhàng, tầm nhìn thoáng, xe vận hành linh hoạt trong phố đông. Thậm chí tôi còn hài lòng vì những tiện ích được chăm chút như điều hòa tự động hoạt động tốt hay hàng ghế sau đủ rộng cho một chiếc ghế an toàn trẻ em.

Nhưng khi sử dụng lâu dài, tôi bắt đầu nhận ra những hạn chế khiến mình có phần hối tiếc. Quan trọng nhất là động cơ trên Xforce gần như không khác biệt so với Xpander. Công suất và khả năng tăng tốc chỉ dừng ở mức đủ dùng, không đem lại cảm giác mạnh mẽ như tôi kỳ vọng ở một chiếc SUV mới. Trên đường trường, nhất là khi xe đầy tải, cảm giác hụt hơi xuất hiện rõ.

Một vấn đề khác khiến tôi bận tâm là không gian sử dụng. Khi chỉ đi ba người, khoang chứa đồ ở phía sau đủ cho một số vali cỡ trung, nhưng chỉ cần chở thêm ông bà thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Việc sắp xếp hành lý trở thành thách thức, nhất là với một chiếc xe đẩy trẻ em, dù đã gấp gọn cũng khó xoay xở. Khoang cốp bị thu hẹp khi sử dụng đủ 5 ghế khiến, gia đình tôi nhiều lần phải bỏ bớt đồ. Đặc biệt trong những chuyến về quê hay đi du lịch cuối tuần, bất tiện này càng thể hiện rõ rệt.

Điều khiến tôi so sánh nhiều nhất chính là khi nhìn sang Xpander Cross. Dù cùng tầm giá niêm yết, Xpander Cross với cấu trúc MPV lại linh hoạt hơn hẳn trong việc chở đồ. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng cốp, từ đó dễ dàng chứa nhiều hành lý lớn. Trong khi đó, Xforce bị giới hạn bởi kiểu dáng SUV, khoang chứa đồ vốn dĩ nhỏ hơn và khó tạo thêm khoảng trống khi cần. Chính sự khác biệt này, tôi thấy Xforce chưa thực sự phù hợp cho một gia đình trẻ nhưng hay di chuyển cùng nhiều đồ đạc.

Càng dùng, tôi càng nhận ra Xforce phù hợp hơn với những ai thích ngoại hình trẻ trung và chủ yếu đi ít người, thay vì gia đình có nhu cầu thực tế cao. Tôi không phủ nhận sự tiện nghi trong khoang lái hay hệ thống giải trí khiến mỗi chuyến đi trở nên thú vị hơn. Nhưng ở khía cạnh sử dụng lâu dài, nhất là khi đặt cạnh một lựa chọn thực dụng như Xpander Cross, Xforce tỏ ra thiếu linh hoạt.

Khi đưa ra quyết định, tôi đã đặt nặng yếu tố thiết kế và sự mới mẻ mà bỏ qua bài toán không gian và sức mạnh động cơ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng với gia đình nhỏ, mọi thứ sẽ vừa vặn. Nhưng khi hoàn cảnh thực tế phát sinh, những giới hạn của xe lộ rõ. Đó là lý do tôi thừa nhận mình hơi hối tiếc khi chót lỡ mua Mitsubishi Xforce Ultimate. Nó đẹp, tiện nghi, hiện đại, nhưng lại chưa đủ toàn diện để đáp ứng hết nhu cầu của một gia đình trẻ như chúng tôi.

Nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn giữa phong cách và sự thực dụng, thay vì chỉ chạy theo cảm xúc ban đầu. Xforce vẫn là một mẫu xe đáng khen về thiết kế và công nghệ, nhưng để trở thành lựa chọn đúng nghĩa cho gia đình, rõ ràng tôi cần một chiếc xe cân bằng hơn giữa hình thức và công năng.

* Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của anh Trần Đình Huy (34 tuổi, TP.HCM).