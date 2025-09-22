Mazda CX-8 Luxury 2019 gia đình giữ gìn cẩn thận, được rao bán nửa giá

Một chiếc Mazda CX-8 Luxury 2019 đang được rao bán với giá 646 triệu đồng, nổi bật trong phân khúc SUV 7 chỗ dành cho gia đình. Cân bằng giữa sự rộng rãi, tiện nghi và khả năng vận hành ổn định, xe này phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng vẫn giữ được chất lượng và sự sang trọng.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Chiếc xe được sản xuất năm 2019, thuộc dòng Luxury - phiên bản tầm trung của CX-8, vốn được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ mức trang bị đầy đủ so với nhu cầu thực tế. Odo hiện tại là 93.000Km, con số phản ánh xe đã qua một giai đoạn sử dụng tương đối dài nhưng nếu bảo dưỡng định kỳ đúng chuẩn.

Ngoại thất màu đỏ tạo cảm giác trẻ trung và nổi bật, kết hợp với kiểu dáng SUV 5 cửa, mang đến phong cách hiện đại và có phần thể thao. Theo thông tin từ người bán, xe được gia đình sử dụng nên ngoại hình vẫn còn khá đẹp, ít trầy xước. Đặc biệt, màu đỏ cũng thường được đánh giá cao trên thị trường xe cũ, bởi ít bị lỗi mốt và dễ tạo thiện cảm.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Bước vào bên trong, nội thất màu nâu mang lại sự sang trọng và ấm cúng. Hệ thống ghế da chỉnh điện giúp hành khách có được tư thế ngồi thoải mái, đồng thời thể hiện sự chăm chút trong trang bị. Với cấu hình 7 chỗ, CX-8 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển gia đình đông người hoặc phục vụ cho các chuyến đi xa. Không gian rộng rãi là ưu điểm lớn của mẫu xe này, vốn cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Fortuner hay Hyundai SantaFe.

Về tiện nghi, chiếc CX-8 Luxury này có sẵn màn hình giải trí trung tâm, camera lùi, cảm biến hỗ trợ an toàn và hệ thống điều hòa tự động. Đây đều là những trang bị cần thiết giúp việc lái xe và di chuyển thoải mái hơn, đồng thời gia tăng tính thực dụng. So với nhiều mẫu SUV cùng năm sản xuất, Mazda vẫn giữ lợi thế ở sự đồng bộ và tiện ích thông minh.

Động cơ xăng 2.5L kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước (FWD) mang lại cảm giác lái mượt mà, dễ kiểm soát trong đô thị lẫn đường trường. Theo người bán chia sẻ, động cơ vẫn vận hành “bốc”, đi đầm chắc và tiết kiệm nhiên liệu. Điểm cộng lớn nói trên khi người mua xe cũ thường quan tâm đến khả năng duy trì hiệu suất sau thời gian dài sử dụng.

Mức giá 646 triệu đồng được xem là hợp lý trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay. Mazda CX-8 2019 Luxury từng có giá lăn bánh trên dưới 1,2 tỷ đồng khi mới ra mắt. Sau 6 năm và gần 100.000Km vận hành, mức khấu hao phản ánh đúng mặt bằng chung, thậm chí còn hấp dẫn với những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV rộng rãi mà không muốn chi quá nhiều cho xe mới.

Nhìn chung, Mazda CX-8 Luxury 2019 màu đỏ với odo 93.000Km là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng ưu tiên tính rộng rãi, tiện nghi và khả năng vận hành ổn định. Xe phù hợp cho gia đình nhiều thành viên, vừa đủ sang trọng để sử dụng hàng ngày, vừa bền bỉ để phục vụ các chuyến đi xa. Trong tầm giá dưới 700 triệu, đây là một trong những mẫu SUV 7 chỗ đáng chú ý trên thị trường xe cũ.